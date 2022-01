Cellou Dalein Diallo : "Pourquoi il faut vite sortir de cette transition…"

CONAKRY-Alors que la junte militaire que dirige Mamadi Doumbouya patauge dans la finalisation de la mise des organes de la transition et la définition de son chronogramme, la classe politique guinéenne a décidé de prendre les devants.

Cellou Dalein Diallo et alliés du collectif des partis politiques (CPP) annoncent qu’ils vont proposer un chronogramme et une durée de la transition à la junte. Si la classe politique guinéenne s’impatiente, c’est qu’il y a bien une raison : ils veulent que la Guinée sorte rapidement de cette période d’exception qui plombe le pays avec des sanctions.

« Nous allons proposer un chronogramme et une durée de la transition parce que notre pays est suspendu de l’AGOA, il est suspendu des instances de la CEDEAO et de l’Union Africaine, il y a beaucoup d’organisations et de pays partenaires qui ont réduit ou suspendu leur coopération.

Il faut que la Guinée sorte rapidement de cette transition pour reprendre sa place au sein de la CEDEAO et de l’UA dont elle est membre fondateur et reprendre et également sa place à l’AGOA et reprendre sa coopération avec tous les partenaires bi et multi latéraux », justifie Cellou Dalein Diallo.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com