Urgent : Le Gouvernement reinstaure plusieurs mesures restrictives...

CONAKRY-La Guinée a réactualisé ce lundi 3 janvier 2022, les mesures sanitaires liées à la Covid-19, alors la quatrième vague marquée par l’apparition du variant Omicron continue sa folle progression. Le Gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé ce soir une batterie de mesures restrictives destinées à enrayer la propagation de la Covid-19. Il s’agit notamment de :

1. La présentation d'un certificat officiel de vaccination émis par les autorités sanitaires (Pass Sanitaire) ou d'un résultat de test covid-19 négatif datant de moins de 7 jours, pour l'accès aux départements ministériels, aux services publics, aux entreprises, aux lieux de spectacles et de loisirs, 2. Le port obligatoire des masques et l’observation des mesures de distanciation physique et de lavage des mains dans les lieux publics, les lieux de culte et de transport public 3. Le renforcement du contrôle sanitaire dans les points d'entrée du territoire national (terrestre, maritime et aérien), 4. Le maintien et le renforcement des dispositions d'entrée et de sortie des voyageurs aux aéroports : présentation d'un certificat officiel de vaccination complète et du résultat d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, 5. Le test de tous les corps avant l'autorisation de leur transfert d'une ville à une autre, 6. La poursuite de la mobilisation de toute la population en vue de se faire tester et vacciner contre la covid-19 dans les lieux de vaccination mis en place sur toute l'étendue du territoire national,

La situation épidémiologique Mondiale et celle de la Sous-région Ouest Africaine sont marquées par la survenue d'une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19, avec l'apparition d'un nouveau variant Omicron hautement contagieux, qui a déjà été identifié dans notre pays sur environ 54% des échantillons testés, a fait observer le ministre de la Santé Mamadou Péthé Diallo.

Les mesures énoncées et citées ci-haut sont prises en raison du faible taux de vaccination et du relâchement constaté dans le respect des mesures barrières au sein de la population. Le Gouvernement a pris ces décisions sous la recommandation conjointe du Conseil Scientifique pour la Riposte Contre la Covid-19 et du Ministère de la Sante et de l'Hygiène Publique.

« Les présentes dispositions seront revues, modifiées ou adaptées selon l'évolution de la situation épidémiologique et les progrès enregistrés par la campagne d'accélération de la vaccination contre la covid-19. Les différents départements ministériels, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de veiller à l'application rigoureuse des présentes directives à compter de la date de signature », précise le communiqué du ministre de la santé.

A suivre…

Africaguinee.com