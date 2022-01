Guinée : Cellou Dalein annonce la création du collectif des partis politiques "CPP"

CONAKRY- C’est l’annonce politique phare de ce lundi 3 janvier 2022 ! Cellou Dalein Diallo, une des figures politiques importantes du pays, a annoncé aujourd’hui, au nom de ses pairs réunis au siège de l’UFDG, la création du collectif des partis politiques en abrégé « CPP »

« Je suis fier d’annoncer à l’opinion nationale et internationale la création du collectif des partis politiques en Guinée », a déclaré l’ancien premier ministre au nom de toute la classe politique rassemblée au siège de son parti à Hamdallaye, exceptée l’ancien parti au pouvoir, le RPG arc en ciel et ses alliés.

« Nous nous sommes retrouvés ici en présence de toutes les coalitions politiques nous avons validé cette plateforme qu’on a appelée collectif des partis politiques guinéens (CPPG) », a ajouté M. Diallo.

Un comité de coordination composé de 14 personnes a été mis en place lors de cette réunion. Ledit comité va se retrouver jeudi prochain pour mettre en place des commissions qui vont réfléchir et travailler pour définir la position du collectif par rapport à :

La constitution,

Le code électoral,

L’organe de gestion des élections,

Le chronogramme,

La durée de la transition et

Au fichier électoral.

« On va définir une position consensuelle qu’on va exprimer publiquement à travers un mémo qui sera adressé au CNRD, et au partenaires techniques et financiers », a précisé Cellou Dalein Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com