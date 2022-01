En route vers la CAN : premier test grandeur nature ce lundi pour le Sily

KIGALI-Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Cameroun 2022, le syli national de Guinée affute ses armes !

La bande à Kaba Diawara qui a rallié la capitale rwandaise la semaine dernière affiche déjà ‘’carton’’ plein avec l’arrivée de son capitaine Naby Keita.

Ce stage de quelques jours sera mis à profit par le technicien guinéen pour concocter un onze de départ avant la première sortie du Syli le 10 janvier prochain contre le Sénégal en match d’ouverture de la poule B.

Dans le sillage de cette préparation, une double confrontation est prévue entre la Guinée et le Rwanda cette semaine. La première rencontre aura lieu dans l’après-midi de ce lundi 03 janvier 2022, au stade Amahoro et le second et dernier match se jouera jeudi le 06 janvier.

Selon la Fédération Guinéenne de Football, le départ pour le pays de Samuel Eto’o est retenu pour le 07 janvier.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com