Charles Wright prévient : "Ceux qui tiennent des propos infractionnels sur les réseaux sociaux..."

CONAKRY-Installé ce lundi 3 janvier 2021 dans ses fonctions de procureur général près la Cour d’appel de Conakry, le célèbre magistrat Alphonse Charles Wright a mis en garde les personnes qui tiennent des propos « infractionnels sur les réseaux sociaux ». Le nouveau procureur général brandit la tolérance zéro contre ces dérapages. Il a promis notamment de lutter contre la « haine » propagée sur les réseaux.

“Vous avez constaté aujourd’hui la prolifération sur les réseaux sociaux de propos qui sont de nature infractionnel dont mon parquet en collaboration avec les parquets d’instance, nous prendrons la mesure de la situation pour que désormais en Guinée que la loi soit la boussole pour chaque citoyen. Mon parquet désormais est en veille. Cela fait presqu’une semaine, nous travaillons sur l’orientation que doit être désormais le parquet général de Conakry. Dans les jours à venir, nous vous informerons quelle va être la suite de nos actions. Je suis sûr et certain que ça ne va pas tarder. Que tout le peuple de Guinée soit rassuré par ma voix que ça sera tolérance zéro pour toutes les personnes. A un moment donné, il faut que chaque Guinéen se sent chez lui dans un Etat de droit où l’État lui-même respecte ses propres lois , mais que les populations aussi qui bénéficient des devoirs vis à vis de l’État puissent le faire dans les règles de l’art”, a déclaré l'ex juge de Dubreka.

Mise en garde des officiers de police judiciaire

Le procureur général a également mis en garde les officiers de police judiciaire. “Je lance un appel à tous les officiers de police judiciaire qui sont sous la direction des procureurs de la République, mais sous la surveillance du procureur général. Aucun officier de police judiciaire ne sera toléré quand l’abus sera constaté. (…) La justice ce n’est pas un pain béni pour les magistrats. La justice c’est une institution qui a des règles et des principes. Nous en tant que chefs de parquet et chefs de juridiction de l’autre côté, nous œuvrerons à ce que tout ce qui va être fait au niveau de la Cour d’appel ne soit orienté que par le seul effet de la loi. Cela étant, tous les justiciables trouveront leur compte”, a-t-il promis.

Va-t-il garder son indépendance ?

Alors que beaucoup de personnes ont exprimé des doutes quant à capacité à garder son indépendance en tant que procureur, l’ancien juge rassure : “C’est vrai que beaucoup de personnes fondent espoir sur ma personne. A la différence de la fonction que j’occupais, je ne suis pas désormais ce juge qui doit décider. La fonction parquetière est une fonction de subordination ce n’est pas une question d’indépendance. Mais laissez-moi vous dire que la subordination suppose aussi le respect des règles et des instructions qui sont légales, je vous parie que mon parquet n’hésitera pas, chaque question qui sera posée de l’examiner sous l’angle du droit. Charles Wright reste et demeure Charles Wright. Je vous jure que plus jamais le ressort judiciaire de la Cour d’appel de Conakry ne reculera devant rien quant au respect de la loi”, a-t-il rassuré.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06