Avis à manifestation d’intérêt : Recrutement d’une Agence de communication

INVITATION A SOUMISSIONNER N° 033/2022/AOO/S/GAVI-FM/UAGCP

TITRE : RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION POUR LA CONCEPTION, LA PRODUCTION ET LE SUIVI DES DIFFUSIONS DES SPOTS AUDIO/TELE ET ACTIVITES EVENEMENTIELLES SUIVANT LE PLAN DE COMMUNICATION DES PROGRAMMES ET PROJETS DU MINISTERE DE LA SANTE A TRAVERS L’UAGCP

FINANCEMENT : FOND MONDIAL / GAVI

L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) du ministère de la santé, lance un avis ouvert à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une agence de communication pour la mise en œuvre de ses activités de communication réalisées sur toute l’étendue du territoire de la Guinée.

Les activités concernent :

La conception et la production de spots audio et télé ;

La production de table-ronde et autres émissions de sensibilisation et de mobilisation ;

La planification et le suivi de la diffusion des spots et émissions à travers les organes de presses audio et télé et presse en ligne ;

L’organisation d’activités évènementielles de sensibilisation et de mobilisation ;

Toutes autres activités de communication et de propagande définies dans le Dossier d’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés, régulièrement et légalement installées en République de Guinée, pouvant justifier d’une expérience avérée dans les domaines requis et remplissant les conditions d’éligibilité et de qualifications détaillées dans le dossier d’appels d’offres (DAO).

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré par les candidats intéressés à partir du 05/01/2022, les jours ouvrables de 9h à 17h, au secrétariat de l’UAGCP, au 2e étage de l’immeuble SATGURU, sis à Kaloum en face du ministère de la Coopération, sur présentation d’un bordereau de versement de cent mille (100.000) Francs Guinéens non remboursables au compte N° 7308051300 /GNF, intitulé « COMPTE OPERATIONNEL GAVI UAGCP », ouvert à ECOBANK.

Les conditions de présentation et de dépôt des offres doivent être strictement respectées conformément aux dispositions définies dans le DAO.

Chaque offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission, d’un montant égal à Un Million (1.000.000) GNF, issue d’une banque (et non d’une compagnie d’assurance) agréée par la BCRG, libellée suivant le formulaire du DAO.

NB : les chèques certifiés ne seront pas acceptés.

Les offres doivent être valides pendant 90 jours calendaires après la date d'ouverture des offres.

Les offres établies en langue française en deux exemplaires, dont un (1) original et une (1) copie, marqués comme tels, conformément aux dispositions du DAO, devront être adressées sous plis fermé à Monsieur le Coordonnateur de l’UAGCP et déposées au secrétariat de l’UAGCP, au plus tard le Mercredi 19 janvier 2022 à 10 heures précises (heure locale).

L'ouverture des offres aura lieu le même jour à 11H00 dans la salle de réunion de l’UAGCP en séance publique si les conditions le permettent, avec strict respect des mesures barrières et de protection contre le COVID19. Les prestataires qui le désirent peuvent se faire représenter par un seul représentant .

Les offres tardives ne seront pas acceptées.

Fait à Conakry, le 31/12/2021

Dr Timothé GUILAVOGUI

Le Coordonnateur