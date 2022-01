Guinée : Mamadi Doumbouya répond aux critiques du cardinal Sarah…

CONAKRY-Irrité contre deux « décisions d’une gravité énorme qui ont rouvert de grandes blessures dans les cœurs de beaucoup de guinéens », le cardinal Robert Sarah a émis des critiques acerbes contre le président de la transition. Ces critiques du prélat ne laissent pas indifférent Mamadi Doumbouya qui a répondu à sa façon.

En effet, dans son Homélie mercredi 29 décembre, intitulée « Messe pour la Paix, l’Unité, la Réconciliation et la Prospérité de la Guinée », son Eminence s’est directement adressé au Président de la transition, colonel Mamadi DOUMBOUYAH en des termes crus.

« J’ignore qui vous a, en l’espace de trois mois de prise de pouvoir induit à prendre deux décisions d’une gravité énorme qui ont rouvert de grandes blessures dans les cœurs de beaucoup de guinéens. La première décision maladroite consiste dans le fait de rebaptiser l’Aéroport de Conakry d’un nom qui fait polémique (Ahmed Sékou Touré, ndlr). La deuxième décision grave et injuste, c’est d’avoir restituer à Madame Hadja Andrée Touré, non seulement un bien qui n’appartient ni à elle, ni à son Mari, mais de lui avoir restituer un Bien de Dieu et de l’Eglise », a fustigé le prélat.

Ces virulentes critiques n’ont pas laissé de marbre le chef de la junte qui dit comprendre certaines frustrations, des incompréhensions face à certaines des décisions. Assurant qu’il en mesure la teneur, Mamadi Doumbouya jure que chacune de ses actions n’est guidée et ne sera guidée que pour la protection, la défense et l’unité de notre patrie. Il en appelle à l’esprit de responsabilité des sages, des religieux.

« La Guinée notre pays doit se faire avec tous ses fils et ensemble. Les sages et les religieux ont un grand rôle à jouer dans cette édification. La division et les propos haineux n’ont plus leur place dans ce chantier nouveau. Les prises de positions personnelles, religieuses, ethniques, régionalistes n’arrangent que ceux nourrissent des ambitions individuelles. J’en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs notamment les sages et les religieux pour œuvrer à la paix, à la réconciliation et au pardon durant cette période de transition », a répliqué le chef de la junte militaire, précisant que pour parvenir à des résultats probants, la nécessité pour lui de prendre des décisions fortes et courageuses s’impose, dans l’intérêt des guinéennes et des guinéens.

A suivre…

Africaguinee.com