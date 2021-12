Organisation d’élections et référendums en Guinée : Et si le décret de Mamadi Doumbouya était mal interprété ?

CONAKRY-Le décret du colonel Mamadi Doumbouya fixant la mission du ministère de l’administration du territoire et de décentralisation suscite une vague de polémique.

Un pan de l’acte du président de la transition a été manifestation incomprise ou mal interprété. Il s’agit du volet du décret concernant l’organisation des élections politiques et des référendums en république de Guinée.

Contrairement à ce que disent certains, le décret ne dit pas que le ministère de l’administration du territoire et de décentralisation est chargé de l’organisation des élections politiques et des référendums.

Il dit plutôt que le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation est chargé particulièrement : D’appuyer l’élaboration des textes législatifs et règlementaires relatifs au processus électoral, l’organisation des élections politiques et des référendums en république de Guinée, ainsi que l’établissement de la mise à jour du fichier électoral.

Ce qui semble d’ailleurs être dans le même esprit de la feuille de route déclinée par le Premier ministre puis validée par le président de la transition il y a moins d’une semaine. La feuille de route de Mohamed Béavogui précise que l’organe de gestion des Elections sera discuté au sein du CNT (conseil national de transition)

Focus Africaguinee.com