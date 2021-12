Kindia : 4 jeunes "fêtards" périssent dans un accident de la circulation

CONAKRY-Quatre personnes ont péri dans un accident de circulation survenu dans la nuit du jeudi à vendredi 31 decembre 2021 dans le quartier Tafory Almamyah dans la commune urbaine de Kindia. Plusieurs autres ont été grièvement blessés.

Selon nos informations, c'est aux environs de 3h du matin que le véhicule à bord duquel ils se trouvaient a percuté un baobab en face du camp Kemebourema dans le quartier Tafory almamiyah.

Les morts et les blessés ont été admis à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo. L’excès de vitesse serait à l’origine de ce drame qui a coûté la vie à quatre jeunes du quartier Cacia.

" A 3h30mn, nous avons reçu un lot d'accidentés sur la route du quartier Tafory-Almamiyah. Parmi eux, il y a quatre blessés graves. Ils avaient des traumatismes crâniens sans perte de connaissance initiale et une fracture ouverte du poigné. On les pris en charge. En plus des blessés, on a reçu quatre dépôts de corps, ce qui fait au total huit", explique Docteur Fodé Keita médecin chef adjoint des urgences de l'hôpital régional de Kindia.

Pour le moment nous ignorons l'identité des victimes. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les services de sécurité sont déjà sur place pour les constats.

Depuis Kindia, Chérif Kéita

Pour Africaguinee.com