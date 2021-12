Financement de la Route Labé-Mali : Le Gouvernement guinéen salue la décision de la BID

CONAKRY-Le Gouvernement Guinéen, a réagi suite à l’approbation du financement de la route Labé-Mali-Kédougou pour un montant de 159.56 millions d’euros, par le Conseil d'Administration de la Banque Islamique du Développement (BID).

Dans un communiqué publié e Gouvernement remercie et salue la décision de la BID et invite les autorités et les populations impactées par le projet d'apporter toute l'assistance nécessaire à la société adjudicataire pour la bonne exécution des travaux.

Pour le ministre des infrastructures, Yaya Sow, cette décision est le fruit de l'engagement de Monsieur le Premier Ministre et l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA en vue de relever les défis de développement qui se posent à notre pays.

A noter que c’est le 23 décembre dernier que le Conseil d'Administration de la Banque Islamique du Développement (BID) a approuvé à Djeddah le financement de la route Labé-Mali-Kédougou.

Africaguinee.com