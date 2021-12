Cases Bellevue : la sortie du cardinal Sarah met en "colère" Hadja Andrée…

CONAKRY-La sortie du cardinal Robert Sarah à propos de la -restitution des cases Bellevue à Hadja Andrée Touré et la rebaptisation de l’aéroport de Conakry du nom de feu Ahmed Sékou Touré-, suscite des vagues.

Son éminence son Eminence Robert Cardinal SARAH, a désapprouvé avec force ces deux décisions du colonel Mamadi Doumbouya, les qualifiant d’injustes et d’une énorme gravité.

« J’ignore qui vous (Mamadi Doumbouya) a, en l’espace de trois mois de prise de pouvoir induit à prendre deux décisions d’une gravité énorme qui ont rouvert de grandes blessures dans les cœurs de beaucoup de guinéens. La première décision maladroite consiste dans le fait de rebaptiser l’Aéroport de Conakry d’un nom qui fait polémique. La deuxième décision grave et injuste, c’est d’avoir restituer à Madame Hadja Andrée Touré, non seulement un bien qui n’appartient ni à elle, ni à son Mari, mais de lui avoir restituer un Bien de Dieu et de l’Eglise », a fustigé le cardinal.

Cette sortie du prélat a mis très en colère la veuve de feu Ahmed Sékou Touré, a appris Africaguinee.com. « Cette déclaration l’a mise très en colère parce qu’il y a beaucoup de contrevérités dans la déclaration du cardinal Robert Sarah. Mais elle s’est clamée par la suite », confie une proche de l’ancienne première dame.

Dans une interview accordée à Africaguinee.com, le lendemain de la publication décret du colonel Mamadi Doumbouya, Hadja Andrée Touré avait exprimé toute sa joie d’avoir pu enfin recouvrer un des héritages précieux laissés par son époux.

