Durée de la Transition : des organisations de la société civile proposent 24 mois…

CONAKRY-Alors que le CNRD traîne les pas dans la finalisation de la mise en place des organes de transition et la définition de sa durée, une vaste coalition regroupant plusieurs dizaines d’organisations de la société civile a fait une proposition ce mercredi 29 décembre 2021.

Pour une transition réussie en Guinée, l'Alliance Citoyenne pour la Transition (ACT), une vaste coalition regroupant une trentaine de plates-formes, réseaux et organisations de la société civile guinéenne propose une transition d'une durée de 24 mois répartie en trois (3) phases.

Les 18 premiers mois seront consacrés à la mise en place des organes de la transition, l'élaboration du projet de constitution et son adoption, aux réformes électorales et à l'enrôlement des électeurs.

Les six derniers mois quant à eux, seront consacrés à l'organisation des élections communales et communautaires suivies du couplage des législatives et de la présidentielle.

Toute la période de transition sera mise à profit pour poursuivre les actions prioritaires de développement, les reformes administratives et les audits, précise le chronogramme de l’ATC.

Ce document de plaidoyer sur la durée de la transition a été déjà déposé au niveau de la présidence, à la primature et dans plusieurs ambassades accréditées en République de Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023