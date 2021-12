Décès de Hadja Saliou Dian, l’épouse du Dr Ousmane Souaré : voici le programme des obsèques…

Docteur Ousmane Souaré Ancien Ministre de l’Education Nationale, ancien Administrateur de l’université de simbaya, syndicaliste, au nom de la famille souaré et de toutes les grandes familles de la préfecture de Mali, a le regret d’informer tous les parents, amis, alliés et anciens collègues du décès de son épouse Hadja Saliou Dian Diallo ; décès survenu à Minneapolis, Etats-Unis, le mercredi 08 décembre 2021 des suites de maladie. Le retour de la dépouille mortelle à Conakry est prévu le mercredi 29 décembre 2021, et l’enterrement le vendredi 31 décembre 2021 à 15h au cimetière de Nongo.

Programme des Obsèques

Arrivée du corps par le vol régulier d'Air France le mercredi 29 décembre à 18h50 à l’aéroport de Conakry Le jeudi 30 Décembre 2021 lecture du coran à partir de 14h au domicile de Elh Ousmane Souaré sis à Yembeya Commune de Ratoma Le vendredi 31 Décembre 2021

11h levée du corps à l’hôpital sino-guinéen

12h arrivée à la mosquée turque de Bambéto

14h prière sur le corps après la prière du Vendredi ; départ pour le cimetière de Nongo

Après l’enterrement, cérémonie de salutations d’usage au domicile de El hadj Ousmane Souaré

Les salutations de condoléances continuent d'être reçues à son domicile.

Paix à l'âme de la défunte.