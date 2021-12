Avis à manifestation d’intérêt : Recrutement d’un cabinet d’audit…

République de Guinée

Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (MEF-F)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET D`APPUI A LA MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES

ET A LA FORMALISATION DES ENTREPRISES (PAMORIFE)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Secteur : Gouvernance

Référence de l’accord de de don FAT : 5900155016461

N° de Projet : P-GN-KA0-010

Date de l’avis : 29 décembre 2021

Intitulé de la mission : Recrutement d’un cabinet d’audit pour l’audit

comptable et financier des comptes du projet

PAMORIFE pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

Le Gouvernement Guinéen a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services d’un bureau de consultants relatif à l’audit comptable et financier des comptes du projet pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

Objectif de l’audit

L’objectif de l’audit financier et comptable est d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet d`Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et ce à la fin de chaque exercice fiscal et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées conformément aux règles et procédures régissant les projets de la BAD.

Lors de la conduite d’un audit des états financiers, les objectifs généraux de l’auditeur sont les suivants:

Obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives qu’elles soient dues à la fraude ou à l’erreur ; obtenir une opinion permettant d’établir si les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel d’information financière applicable ; Obtenir une assurance raisonnable que les livres de comptes du projet constituent la base de la préparation des états financiers du projet (EFP) par la cellule d’exécution du projet et sont établis pour refléter les opérations financières du projet et que la cellule d’exécution du projet a instauré des contrôles internes adéquats tout en conservant des pièces justificatives de toutes les opérations. Exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet, vérifier que les fonds du projet ont été utilisés aux fins prévues et conformément aux dispositions de l’accord de prêt/de don ; Obtenir une assurance raisonnable concernant l’atteinte des objectifs du projet ou du programme en s’assurant que les réalisations physiques du projet correspondent aux fonds décaissés et au calendrier des sorties de fonds ; le rapport technique du projet ou du programme fournit suffisamment d’informations et de données pour permettre aux utilisateurs d’évaluer pleinement les réalisations du projet ; et faire rapport sur les états financiers et communiquer ses propres conclusions comme requis par les normes d’audit.

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Pour chaque mission similaire, les consultants devront présenter les informations suivantes : le nom et le descriptif de la mission, le pays où a été exécutée la mission, le nom du client, la date et la durée de la mission, le coût du projet en lien avec la mission. Chaque mission similaire ne sera prise en compte que si le consultant fournit les justificatifs relatifs à sa réalisation, tels que les attestations de service fait délivrées par le Client. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte.

NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs comportant les coordonnées des Maitres d’Ouvrage permettant la vérification éventuelle des informations fournies : Attestation de bonne exécution

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la politique et au manuel opérationnel du cadre de passation des marchés du Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30.

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après, ou transmises par courrier électronique en version PDF avec la mention « Manifestation d`intérêt pour l’audit comptable et financier du Projet d`Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) » - avis à manifestation d'intérêt n°0020 » au plus tard le 28 janvier 2022 à 12h00 minutes GMT.

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

Unité de Coordination et d`Exécution des Projets.

À l'attention de : Monsieur Abdoulaye Wansan BAH,

Coordonnateur de l`UCEP

Immeuble MAB, 1er étage près de l`Hôtel du Golf

Minière, Commune de Dixinn-Conakry-Rép. de Guinée.

Tel : +224 / 623 26 14 96 / 629 00 39 69 / 622 42 4398

E-mail: passationbad@ucepguinee.org