Alerte Covid-19 : Le variant Omicron détecté en Guinée…

CONAKRY- C’est désormais officiel ! La présence du nouveau variant Omicron est confirmée en Guinée. L’information a été confirmée à Africaguinee.com par un cadre du Ministère de la Santé.

Selon Dr Bachir Kanté, conseiller chargé de mission du ministre de la santé et de l’hygiène publique, le dernier séquençage réalisé par l’agence nationale de la sécurité confirme la présence du variant Omicron en Guinée.

« Tous les jours nous faisons des tests au niveau des stations qui sont là. On ne pouvait pas se prononcer dès le premier test avec un seul séquençage. Mais la suite des séquences a conclu que c’est affirmatif, nous avons Omicron en Guinée et ça sera officiel dès aujourd’hui » a déclaré Dr Bachir Kanté.

Sur le nombre de cas jusque-là enregistrés, le conseiller n’a pas souhaité apporter plus de de détails. Dr Bachir précise toutefois qu’il y a des dispositions qui ont été prises et celles-ci vont être actualisées dans un plus bref délai.

Le covid-19 sévit en Guinée depuis mars 2020. Depuis cette date, le pays a enregistré près de 500 morts dont 200 communautaires. Ces dernières semaines, le taux de contamination a atteint les 700% selon un responsable de l’agence nationale de la sécurité sanitaire.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

