CAN 2022 : Des cas de COVID-19 détectés au sein de l’équipe du Syli de Guinée…

CONAKRY- C’est une mauvaise nouvelle pour le nouvel entraineur du syli national de Guinée et ses poulains. Plusieurs jours viennent d’être déclarés positifs à la COVID-19, a appris Africaguinee.com.

Selon des sources proches du Département des sports et de la Fédération guinéenne de football, ils sont en tout trois joueurs et membre de l’encadrement technique à être déclarés positifs à la COVID-19. Moriba Kourouma, Mamadou Kane, Ousmane Kanté et l’analyste vidéo Théo Musk ont été déclarés porteurs du virus. Tous ont été récalés pour le voyage sur Kigali où Kaba Diawara et son staff préparent leurs poulains pour la Coupe d’Afrique des Nations.

L’équipe nationale guinéenne est arrivée à Kigali ce lundi 27 décembre 2021. Aucun cas de COVID-19 n’a été détecté au sein de l’équipe selon le Ministre guinéen chargé des sports Béa Diallo.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com