Rassemblement, voyage du Sily à Kigali : les explications de Séga Diallo…

CONAKRY- A moins de deux semaines de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, le comité de normalisation mis en place par la Fifa affûte ses ‘’armes’’ ! Avant son envol pour la capitale Rwandaise (Kigali) où s’effectuera son regroupement, le syli national de Guinée affiche déjà l’essentiel de son effectif à Conakry, avec 22 joueurs sur les 27 convoqués par Kaba Diawara et son staff.

Joint au téléphone cet après-midi par Africaguinee.com, le vice-président du CONOR, Sega Diallo, a indiqué que ce groupe composé de 22 joueurs s’apprête à lever l’encre ce lundi 27 décembre 2021 pour le Rwanda.

‘’Aujourd’hui, l’essentiel du groupe qui devait rallier Conakry est là, avec tout le staff technique. On a un staff technique élargi qui comprend un bain de personnes dont 21 seront sur le terrain et une personne en observation à partir de l’extérieur pour pouvoir donner des avis différents. 22 joueurs sont déjà à Conakry depuis hier soir et s’apprêtent avec la délégation à partir pour leur camp de base qui se situe à Kigali pour préparer cette CAN’’, nous a-t­-il confié.

Pendant la préparation, selon Sega Diallo, deux semaines de travail ont été produits avec les équipes du ministère des sports, afin de définir les besoins en termes de logistique et aussi en termes des finances.

‘’ Ces besoins-là, sont dans le circuit au niveau du gouvernement. Dans nos prévisions on devait quitter Conakry cet après-midi. Malheureusement, pour l’instant on n’a pas eu de suite favorable, nous attendons de voir’’, a indiqué notre confrère Sega Diallo.

A rappeler que le tricolore national a été remis aux joueurs guinéens ce lundi 27 décembre 2021 par le président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinée.com

