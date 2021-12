Le message ferme de Doumbouya au Sily : "Je veux la coupe en Guinée…battez-vous"

CONAKRY-Le président de la transition a livré un message fort ce lundi 27 décembre 2021, au Sily National de Guinée qui s’apprête à prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022. Colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas mille choses : Il veut que la Coupe soit en Guinée. Et pour ça, il demande aux poulains de Kaba Diawara de se battre comme des soldats pour honorer le drapeau et leur pays, car selon lui, la CAN est bien plus qu’une simple compétition sportive. C’est un moment de défense de l’honneur et de la dignité de tout un peuple.

« A travers vous, on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée (…), à travers votre prestation on doit retrouver la dignité et la bravoure de ce peuple. Je vous confie le tricolore national en ce jour solennel tachez de l’honorer, de le hisser très haut. C’est un privilège qui n’est pas donné à tout le monde. L’Etat cette année s’est saigné pour vous mettre dans toutes les conditions idoines. En plus nous avons misé sur le contenu local en portant notre choix sur un entraineur national. Une ancienne gloire de notre équipe nationale qui est M Kaba Diawara. Le peuple de Guinée est derrière vous comme un seul homme car vous êtes un symbole d’unité et de solidarité. La discipline à chaque instant, l’engagement à tous les moments », a déclaré Mamadi Doumbouya.

« Je veux bien que la coupe vienne en Guinée, vous allez vous battre comme un soldat. Que cela soit clair : en tant que soldat, nous allons à la mort pour sauver le pays, pour sauver patrie, pour sauver la nation. Vous allez et je suivrais tous vos matchs et on sera 13 millions de guinéens ici et à l’étranger à vous suivre. Cela veut dire que vous allez pour gagner, vous allez tous ensemble et vous revenez tous ensembles. Si on vous a pris parmi 13 millions de guinéens, c’est parce qu’on a confiance en vous. Il y a d’autres guinéens qui sont là et qui peuvent faire aussi, mais tout le monde ne peut pas aller. Si vous partez, je ne veux pas entendre parler de clan », a martelé le chef de l’Etat.

La Guinée doit briller, a-t-il ajouté précisant qu’elle doit briller dans le concert des nations sur tous les plans. « Sur le plan sportif, je pense qu’au Cameroun vous serez à la hauteur. Nous allons vous soutenir et le peuple de Guinée est prêt à vous soutenir, le gouvernement de Mohamed Beavogui et tout le monde sera là pour vous soutenir. Mais nous avons besoin de résultats, vous êtes capables de le faire. Vous avez des matchs qui viennent très bientôt, vous devez les gagner, vous n’allez pas pour perdre, vous y allez pour gagner et rendre ce peuple heureux », a-t-il galvanisé.

