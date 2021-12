Transition : Ce que la feuille de route de Béavogui n'a pas dit...

CONAKRY-Alors que plus de trois mois après le coup d’Etat, la durée de la transition reste toujours inconnue, le premier ministre a dévoilé samedi 25 décembre 2021, la feuille de route de son gouvernement qui a été validée par le chef de la junte, colonel Mamadi Doumbouya.

La feuille de route porte sur cinq axes : la rectification institutionnelle ; le cadre macroéconomique et financier ; le cadre légal et la gouvernance ; l’action sociale, l’emploi et l’employabilité ; les infrastructures et l’assainissement.

Les étapes clefs de la feuille de route déclinée par le chef du Gouvernement est axée sur la formation du CNT (conseil national de la transition), la rédaction de la nouvelle constitution, la mise en place de l’organe de gestion des élections, l’établissement du fichier électoral, l’organisation du référendum constitutionnel, des élections locales et communales, législatives, présidentielle.

Mohamed Béavogui a certes tenu l’engagement qu’il avait pris en novembre dernier vis-à-vis des ambassadeurs du G5 – Onu, Union Européenne, CEDEAO, États-Unis, France –, avec un léger décalage. Toutefois, plusieurs inconnus demeurent encore. Le Premier ministre n’a donné aucun détail sur le calendrier de la mise en œuvre des grandes lignes qu’il a décliné.

La durée de la transition, la mise en place du Conseil National de la transition, constituent toujours des préoccupations majeures pour la classe politique ainsi que de la communauté internationale. Or, sur ces questions c’est toujours le statut quo.

Alors que l’impatience des acteurs politiques grandit et la pression de la communauté internationale s’accentue, la junte continue de marcher à pas de sénateurs.

« On peut saluer un petit pas en avant, fruit de la pression de la communauté internationale mais on est loin d’être emballé », nuance un acteur politique.

« C’est largement insuffisant », tempête un autre qui ajoute : « On a aucune idée claire. C’est pourquoi nous demandons au CNRD de sortir de sa bulle pour établir un pont de concertation avec la classe politique. Tant qu’on n’a pas ça, il faut rester vigilent ».

A suivre…

