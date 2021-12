Mamadi Doumbouya : "Pourquoi j’ai réconcilié mes frères Dadis Camara et Sekouba Konaté…"

CONAKRY- Facilitateur de la réconciliation historique entre le Général Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara, rentré fraîchement d’exil, le colonel Mamadi Doumbouya a donné le sens de son action. Ces deux importantes figures de la junte militaire de 2008 entretenaient des rapports tendus depuis plus de dix ans. Pour l’actuel président de la transition, la construction de la Guinée se fera avec tous les guinéens. D’où son geste.

« Nous avons aujourd'hui un rendez-vous à ne pas manquer, c'est le rendez-vous de se tendre la main, de se regarder en face, se dire la vérité et bien sûr aussi assumer notre histoire. Nous avons besoin d'écrire l'avenir. C'est-à-dire le futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Pour ce faire, les filles et fils de la nation guinéenne devront rester ensemble pour conjuguer le même verbe », a confié l’ancien légionnaire qui dirige les destinées de la Guinée depuis le 05 septembre.

La réconciliation est l’un des chantiers phares de la transition en cours. Pour réussir le pari, Mamadi Doumbouya s’est engagé dans une dynamique d’apaisement et de décrispation. Il a favorisé le retour des exilés politiques.

« Je suis heureux et ému de voir aujourd'hui mes frères Dadis Camara et Sekouba Konaté à mes côtés au palais Mohamed V avec nos anciens. Je suis heureux et je vous dis bonne arrivée au pays. Je sais à quel point c'est dur d'être ailleurs. Le pays que vous avez tant servi, nous avons le devoir de le construire et de mettre les bases pour nos enfants », explique le chef de la junte.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 113