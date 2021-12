Conakry : Le Général Sékouba Konaté accueilli avec faste à Taouyah… (vidéo)

CONAKRY- Ce fut une mobilisation spontanée ! Les populations de Taouyah sont massivement sorties ce samedi 25 décembre 2021 pour accueillir l’ancien Président de la transition guinéenne, a constaté sur place Africaguinee.com à travers un de ses journalistes.

Le Général Sékouba Konaté et son épouse sont arrivés à Taouyah aux environs de 18h. Sur les lieux, c’est une foule compacte qui a accueilli l’ancien dirigeant guinéen. Femmes, enfants et jeunes ont tous tenu à acclamer le Général Sékouba Konaté.

Des chants et pas de danse ont rythmé ce bref passage de l’ancien Haut représentant de l’Union Africaine pour l’opérationnalisation de la force en attente à son domicile de Taouyah.

La visite a pris fin par des prières et bénédictions faites par les imams et sages du quartier en faveur du Général Sékouba Konaté et sa famille.

Africaguinee.com