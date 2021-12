Afrique du Sud : le Prix Nobel de la paix Desmond Tutu s’est éteint…

LE CAP-Figure majeure de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu ancien archevêque du Cap et Prix Nobel de la paix est mort.

Monseigneur Tutu s’est éteint ce dimanche 26 décembre 2021 à l’âge de 90 ans, a annoncé ce jour la présidence sud-africaine.

Cyril Ramaphosa, le président sud-africain a exprimé sa profonde tristesse au nom de ses compatriotes.

Dans un communiqué, le dirigeant de la Nation arc-en-ciel a salué la mémoire de cette icône de la lutte anti apartheid, doté d’une « intelligence extraordinaire ».

« Intègre et invincible contre les forces de l’apartheid, il était aussi tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avaient souffert de l’oppression, de l’injustice et de la violence sous l’apartheid, et pour les opprimés et pour les oppresseurs du monde entier » a indiqué M. Ramaphosa.

