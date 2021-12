Kindia : Quand des chauffeurs se livrent à l’arnaque à la gare de Mangoya…

KINDIA-Alors que plusieurs citoyens cherchent à rallier Conakry pour les fêtes de fin d’années, à Kindia certains conducteurs de taxi profitent de l'afflux de passagers pour spéculer sur les prix officiels de transport. Entre Kindia-Conakry, le transport se négocie selon la tête du client. Initialement fixé à 50.000 Gnf, le transport grimpe jusqu’à 100.000 Gnf. Tout dépend de l'humeur du chauffeur mais aussi de l'apparence du passager.

Un journaliste d’Africaguinee.com a été témoin d’une scène inédite vendredi matin, veille de noël, à la gare routière de Conakry situé à Mangoya.

Des passagers moins nantis ont été débarqués des véhicules au profit de ceux qui étaient prêts à débourser plus.

« Que vous ayez des bagages ou pas, vous allez augmenter entre 20 à 30.000 gnf sur le prix officiel pour trouver une place. Sans quoi, vous êtes débarqués sans ménagement », dénonce un passager croisé à la gare routière.

Ce qui était surprenant dans cette situation, ce que cette cupidité se passe au vu et au su des responsables syndicaux du lieu. Mamadou Diouma Camara, une des victimes nous raconte.

« Je suis venu ici à 8h. Je voulais me rendre à Conakry. On m'a donné un billet. Par après, ils m'ont exigé le prix des bagages. Je n'avais qu'un seul petit sac à dos. Ils ont demandé 20.000fg. J'ai dit que je ne peux pas payer ça. Alors, ils m'ont descendu du véhicule. Et de là, tous les autres qui sont venus par la suite ont subi la même chose », a dénoncé cet étudiant.

Sayon Touré, commerçante avait un rendez-vous dans l'après-midi à Conakry. Elle a été obligée de payer 80.000fg pour trouver une place.

« Je suis en instance de voyage sur Conakry où j’ai un programme urgent. Arrivée ici, j'ai vu un monde fou devant les véhicules. Mais là, on arnaque les gens. Celui qui paye mieux aura le ticket. J'ai payé ici 80.000fg. Ce n’est pas normal ce qui se passe ici », s’insurge cette femme en colère.

Le syndicat des transporteurs basé à ce lieu ont refusé de répondre à nos questions. Les chauffeurs quant à eux disent que cette situation est exceptionnelle. « Il faut profiter de cette embellie pour avoir un peu », confie un chauffeur.

A suivre...

Habib Samake

PourAfricaguinee.com