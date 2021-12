Kalil Oularé, DG de Djoma media : "Le dégel partiel ne nous arrange pas... nous sommes très endettés"

CONAKRY- Alors qu’il était au bord de l’asphyxie, le groupe Djoma Média vient de bénéficier d’une mesure d’assouplissement de la part de la junte qui avait gelé ses comptes depuis près de deux mois. Grâce à l’implication de la ministre de l’information et de la communication, Rose Pola Pricemou les autorités de la transition ont desserré un tout petit peu la vis, acceptant un « dégel partiel » pour permettre au groupe de payer les salaires des travailleurs. Sauf que cette décision laisse un goût d’inachevé chez les responsables du groupe.

Interrogé par Africaguinee.com, Kalil Oularé le Directeur Général du Groupe Djoma Media, a indiqué que même si cette mesure lui permet désormais de payer les salaires de son personnel, il ne peut faire face à d’autres charges incompressibles pour le fonctionnement de la boîte.

"Le compte n'a pas été dégelé comme cela est en train d'être dit un peu partout. Il s'agit tout simplement d'une règle qui avait été édictée je pense pour l'ensemble des comptes qui avaient été gelés. Il était question de permettre aux entreprises qui étaient concernées par cette mesure de payer les salaires. Donc, cette disposition qui avait été prise n'avait pas été mise en application en ce qui concerne Djoma Média. Maintenant, c'est cette partie de la question qui avait été réglée par l'intervention de la Ministre de l'information et de la communication. Elle était étonnée que la banque de Djoma n'ait pas appliqué cette mesure.

Je dois dire que c'est une mesure qui ne nous arrange pas totalement. Parce qu'on va sans doute pouvoir payer les salaires, mais nous sommes une entreprise. Pour qu'une entreprise continue à payer, il faut qu'elle fonctionne. Mais quand on vous dit vous pouvez payer les salaires mais on vous dit vous n'avez pas la possibilité de payer le carburant pour votre groupe et pour vos véhicules, vous n'avez pas la possibilité de payer le satellite, vous n'avez pas la possibilité de payer internet, vous n'avez pas la possibilité de payer les factures d'électricité, cela veut dire qu'on ne vous laisse pas le choix de fonctionner. On vous met dans une sorte de précarité", a expliqué Kalil Oularé.

Fondé par Kabinet Sylla alias Bill Gates, le Groupe Djoma Media est l’une des dernières entreprises de presse nées en Guinée. Son fondateur est l’ancien intendant à la présidence sous Alpha Condé, renversé le 05 septembre dernier par un coup d’Etat. Dans le sillage de la descente inopinée dans ses locaux d’agents du Groupement des Forces Spéciales, en octobre dernier, le Groupe a appris que ses comptes bancaires avaient été également gelés. Le dirigeant du Groupe Djoma Media lance un appel au gouvernement de la transition de lever cette décision qu'il qualifie "d'illégale et injuste".

"Nous demandons aujourd'hui la levée totale de ce gel ou tout au moins qu'on adjoigne à cette levée partielle au niveau du salaire la partie fonctionnement pour qu'on puisse continuer à fonctionner et payer nos factures, nous sommes très endettés aujourd'hui parce qu'on a plein de fournisseurs qu'on ne peut payer que par virement bancaire et on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas autorisé à utiliser notre compte à ce niveau-là.

Donc, il faut que le gouvernement et les personnes qui mettent ce blocus puissent nous aider à continuer pour pérenniser les emplois. Jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas des exportations du gel de notre compte, cela a été fait sans aucune décision de justice, sans aucune notification. C'est tout à fait une opération illégale et injuste. Donc, nous voulons qu'on nous mette dans la légalité complète. C'est-à-dire qu'on lève ce gel parce que cela n'a pas de sens", a lancé Kalil Oularé.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023