Arrêt sur image : Mamadi Doumbouya réunit Dadis Camara et Sékouba Konaté

CONAKRY-C'est l'image du jour, ou peut-être même le cadeau de noël que le président de la transition a bien voulu offrir aux guinéens. Mamadi Doumbouya au milieu de Sékouka Konaté, Dadis Camara, main dans la main, au palais Mohamed V. Qui l’eût cru ?

Le président-colonel (43 ans) a réussi à réunir ces deux ex chefs d’Etat, qui ne s’étaient plus rencontrés depuis plus de dix ans. Les deux anciennes figures de la junte de 2008 qui viennent tous de rentrer d’exil se sont rencontrés au palais Mohamed V ce samedi 25 décembre 2021.

L’un (Sékouba Konaté) habillé en boubou blanc, l’autre (Dadis Camara) en veste, au milieu l’actuel homme fort de Conakry, main dans la main. L’image forte en symbole, fera date.

Le président de la transition avait placé sa décision d’autoriser leur retour en Guinée, sous le prisme de l’apaisement et l’unité nationale. Il vient de réussir une prouesse qui jusqu’à une période encore très récente, paraissait impossible.

