Guinée : Sékouba Konaté et son épouse reçus par Mamadi Doumbouya…

CONAKRY- Arrivé ce soir à Conakry en provenance de Bamako, l’ancien Président de la transition de 2010, Général Sékou Konaté a été reçu ce vendredi 24 décembre 2021, par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la Transition.

Le Général à la retraite qui a dirigé les destinées de la Guinée en 2010 a été reçu en compagnie de son épouse Mariam Sakho, au palais Mohamed V, par le chef de l’Etat. Pour l’heure, nous ne savons pas ce qui a filtré de l’audience. Toutefois à peine arrivé ce soir, le Général Sékouba Konaté a remercié Mamadi Doumoubouya pour son ouverture d’esprit et son sens élevé de responsabilité. Il a appelé les guinéens à accompagner l’actuel président de la transition qui selon lui incarne le renouveau, l’espérance et l’union sacrée.

« Au cours de ma vie, je me suis toujours consacré à la paix et à la stabilité de notre pays. J’ai parié sur l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble, en harmonie à chance égale.

C’est pourquoi, nous devons tous jouer un rôle moral pour accompagner le CNRD et son président dans sa volonté de redressement et de réconciliation nationale pour l’intérêt supérieur de la nation.

Je demande aux guinéens de rester derrière le colonel président Mamadi Doumbouya, car il incarne le renouveau, l’espérance et l’union sacrée », a-t-il déclaré à sa descente d’avion.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com