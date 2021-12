Guinée : Pourquoi Doumbouya veut récupérer la cité chemin de fer et la résidence 2000?

CONAKRY-Déterminé à récupérer le patrimoine bâti et non bâti de l’Etat, le président de la transition a ciblé certains domaines. La résidence 2000 et la cité chemin de fer sont les premiers domaines à être dans le collimateur du chef de la junte. Pourquoi donc ?

Selon nos informations, le Mamadi Doumbouya est « irrité » contre les conditions d’installation de certains ministères alors que l’État dispose des domaines illégalement occupés par des privés. Pire, l’État continue de payer des loyers chers pour abriter ses institutions. A titre d’exemple, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) paie 500 millions Gnf par mois comme frai de loyer. Une situation inacceptable, aux yeux du Gouvernement.

Pour accélérer le processus de libération des locaux appartenant au domaine public, Mamadi Doumbouya a mis en place début décembre une commission interministérielle chargée de la récupération des biens de l’État.

« On a besoin de ces bâtiments pour loger l’administration. Mais il va falloir voir au cas par cas parce que ceux qui occupent les lieux paient des loyers à l’Etat. Donc, on verra comment leur donner un préavis qui respecte leur droit et toute la procédure qui sied », confie une source Gouvernementale. Un délai de six mois pourrait être donné aux occupants pour libérer les lieux, a-t-on appris.

Mamadi Doumbouya ne veut plus perdre du temps. Mercredi 22 décembre 21, lors d'une visite inopinée chez Ousmane Gaoual Diallo, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire il a affiché son impatience, martelant : « Il faut dès à présent commencer à récupérer les domaines publics de l’Etat. Tout ce qui appartient à l’Etat doit revenir à l’Etat ».

Dossier à suivre…

Africaguinee.com