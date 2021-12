Coyah : Destruction de 189 tonnes de produits impropres à la consommation

COYAH- L'office national de contrôle qualité (ONCQ) a procédé ce vendredi 24 décembre 2021, à la destruction puis à l'enfouissement de 189 tonnes de produits impropres à la consommation.

Cette opération a eu lieu dans la sous-préfecture de Wonkifong, à Coyah, en présence du ministre du commerce, de l'industrie et des PME, Bernard Goumou et quelques cadres de son département.

En tout 358 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisis par l'office national de contrôle qualité sur toute l'étendue du territoire national dont 189 dans le Grand Conakry.

Cette opération a pour objectif de réduire significativement les produits avariés et impropres à la consommation sur le marché. Elle s'inscrit dans la mission de l'office national de contrôle qualité, a rappelé le ministre du commerce, de l'industrie et des PME.

" Nous sommes à Wonkifong dans le cadre de la destruction des produits impropres à la consommation. Il s'agit des produits pris à Conakry et ses villes environnantes, (Coyah et Dubreka) pour 189 tonnes et 169 à l'intérieur du pays. Le tout fait 358 tonnes que nous avons détruit aujourd'hui 24 décembre", a déclaré Bernard Goumou.

Pour le déroulement régulier de ces opérations de destruction, le ministre annonce qu'il va rencontrer son homologue de l'habitat pour avoir un domaine approprié pour que cet exercice soit régulier.

" Lorsque nous arriverons à obtenir un domaine approprié, dès que nous constatons des produits impropres à la consommation nous procédons à leur saisi, ensuite les stocker dans un magasin et puis les détruire. J’ai tenu à être présent pour assister de visu à l'opération de destruction", a précisé le ministre du commerce.

Pour mener à bien sa mission, le service national contrôle qualité qui est chargé du contrôle de la qualité des produits alimentaires et biens de consommation en République de Guinée, déploie des agents sur toute l'étendue du territoire national notamment dans le grand Conakry (les cinq communes et Dubréka et Coyah) et dans les 33 préfectures y compris les postes frontaliers pour s'assurer du respect des réglementations.

"Nous procédons à l'interne au contrôle quotidien, nous nous organisons en mission d'inspection spécifique chaque trimestre. C'est le résultat de tout ce travail abattu durant l'année que nous avons décidé au niveau de l'office de procéder à la destruction. Il s’agit de 189 tonnes de produits divers. C'est une opération qui va se dérouler en deux jours, aujourd'hui et demain. Nous allons procéder à l'écrasement puis à l'enfouissement du stock saisi. L'année dernière on avait procédé à la destruction de 64 tonnes", déclaré Mohamed Kadiatou Sylla.

Il a par ailleurs précisé qu'en attendant la vulgarisation de la loi alimentaire dont l'ONCQ a bénéficié, ils vont procéder à la sensibilisation des citoyens d'ici l'année 2022.

" A partir de cette date, tout contrevenant qui sera pris en flagrant délit paiera de sa forfaiture. Car l'objectif de cette destruction, c'est de réduire significativement sur le marché les produits avariés et impropres à la consommation", a ajouté le Directeur général de l'ONCQ.

Présent sur place, le représentant de l'union des consommateurs a salué les efforts fournis par le ministère du commerce pour extirper les produits impropres à la consommation sur le marché.

" Nous remercions les autorités du ministère du commerce, de l’industrie des PME surtout la direction nationale de contrôle qualité à travers les efforts fournis pour que tous les produits impropres à la consommation soient saisis détruits au profit des consommateurs. Nous demandons également au ministère de continuer à appuyer l’ONCQ en renforçant ses capacités en matière de moyens financiers et de formation. Nous demandons aussi aux consommateurs d'être vigilants sur le contrôle des dates de péremption" a lancé M. Mity Diallo.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 114