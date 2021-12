Religion: Le grand Fidaou de Touba reporté à une date ultérieure

Le grand Fidaou de Touba a été reporté cette année en raison de la pandémie de covid-19 qui continue de sévir dans le monde, notamment avec l’apparition du nouveau variant Omicron.

Au fil des années, Touba ville sainte située dans la préfecture de Gaoual, est devenue un lieu de prédilection pour de milliers fidèles musulmans, à la recherche de bénédictions. Devenu une tradition, le grand Fidaou de Touba est une occasion pour les fidèles d’implorer le créateur et lui demander des bénédictions.

C’est lors d’une récente visite effectuée à Touba, que préfet de Gaoual a annoncé le report du grand Fidaou à une date ultérieure. Les sages de Touba et l'ensemble de la communauté de Diakha et Karambaya ont exprimé leur solidarité à la décision des autorités pour éviter la propagation de la covid-19. Car à l’occasion du Fidaou, ce sont des milliers de guinéens de la diaspora qui convergent à Touba pour se recueillir et chercher des bénédictions.

L'association Benkanto qui œuvre pour la matérialisation des actions de développement durable à travers -la réalisation des écoles pour la promotion de l'éducation coranique dans la cité Sainte de Touba, l'assainissement de la ville, la sensibilisation et la promotion du vivre ensemble pour le développement harmonieux de la localité- a salué cette mesure salutaire de surseoir au grand Fidaou.