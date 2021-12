Expo 2020 Dubaï : L'APIP présente les enjeux et opportunités de la participation de la Guinée…

CONAKRY- L’Agence de promotion des investissements privés (Apip Guinée) a présenté, mercredi 22 décembre 21, les enjeux et opportunités de la participation de la Guinée à l'Expo Dubaï 2020. C’était lors d’un cocktail dînatoire. Présidée par le ministre du Commerce, de l’industrie et des PME, la cérémonie s’est déroulée en présence des plusieurs invités, notamment des diplomates et des opérateurs économiques.

La participation de la Guinée à l’exposition universelle de Dubaï permettra d’améliorer la perception du pays auprès des partenaires techniques et financiers, des représentants du secteur privé, mais aussi de communiquer davantage sur les projets d’envergure figurant à l’agenda du gouvernement de transition, a expliqué le commissaire général de Guinée Expo 2020 Dubaï.

« La participation de notre pays à Expo 2020 Dubaï traduit les ambitions du Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya et du gouvernement qui sont d'accélérer la croissance économique inclusive et durable de notre pays pour assurer une meilleure qualité de vie à tous les guinéens. En effet l'Expo est une plateforme sans égale pour permettre à notre pays de mobiliser plus d'investissements, de nouer des partenariats stratégiques et d'attirer plus de touristes. Cette dynamique est déjà en bonne voie », a expliqué Namory Camara.

Depuis le début de l'Exposition le 1er octobre dernier, la participation de la Guinée connaît un vif succès. Plus de 30 000 visiteurs de 51 nationalités différentes venus de divers horizons et de différents profils (hommes d’affaires, et potentiels touristes notamment) ont été enregistrés.

Il faut noter en outre la participation d’une délégation de représentants du secteur public et privé au Global Business Forum Africa organisé par la Chambre de Commerce de Dubaï, l’intervention du Ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire au Thematic Business Forum dédié aux questions de développement urbain et rural pour présenter les opportunités dans le secteur de l’urbanisme.

Une série d’évènements promotionnels sont prévus, à cet effet, dans les prochaines semaines afin d’attirer plus d’investissements étrangers et également offrir l’opportunité au secteur privé de conclure des partenariats stratégiques auprès des potentiels investisseurs.

Le point culminant de la participation de la Guinée à l'Expo 2020 sera la journée nationale prévue le 13 février 2022. A cette occasion, la 2e édition du Guinea investment forum sera organisée en collaboration avec la Banque africaine de développement (Bad) et la société financière internationale (IFC) du 12 au 14 février 2022 à Dubaï. En plus de la 2e édition du GUIF2, des prestations artistiques sont prévues pour faire briller la culture guinéenne sur la scène internationale. Le mythique Ballet Djoliba et la troupe Wontanara vont présenter des créations originales aux 15 mille spectateurs attendus pour promouvoir une autre image attractive du pays.

« A l’instar de tous les pays participants à l’Expo, la Guinée a une journée qui lui sera dédiée : le 13 février 2022. A l’occasion de cette journée, et dans le but de capitaliser sur les opportunités que nous offre l’exposition universelle, le Commissariat Général de Guinée Expo 2020 en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements Privés organise du 12 au 14 février 2022 la 2ème édition du Guinea Investment Forum. Cette deuxième édition sera l’occasion de mettre une nouvelle fois la lumière sur les énormes potentialités d’investissement en Guinée, mais aussi de favoriser des partenariats stratégiques afin d’entrer dans une nouvelle phase de transformation et de modernisation du pays », a précisé M. Camara. De manière plus spécifique, ce forum permettra entre autres de :

Présenter aux principaux investisseurs et groupes financiers étrangers la vision des autorités guinéennes en matière de développement et d’investissement ;

Exposer au secteur privé étranger les opportunités d'investissement dans le but d'établir des partenariats et alliances stratégiques publics/privés pouvant déboucher sur des actions concrètes et attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE) ;

Consolider l’utilisation de la plateforme transactionnelle mise en place dans le cadre de la première édition du GUIF ;

Dédier une plateforme d'échanges entre les secteurs privés guinéens et étrangers d'une part et les potentiels investisseurs étrangers et autorités guinéennes d'autre part ;

Vulgariser l’attractivité du climat des affaires en Guinée auprès des investisseurs et leur présenter les perspectives économiques favorables du pays ; et

Présenter un catalogue de projets privés et publics bancables et à forte valeur ajoutée.

Situé dans le district « durabilité » de l'Expo de Dubaï avec pour thème « développement durable et renouvellement urbain axé sur l’eau », le pavillon Guinée vise à présenter l’histoire et les opportunités d’investissements par un voyage à travers l’eau.

« La participation de notre pays à l’Expo 2020 est une opportunité de développer et de diversifier les liens de partenariats qui lient la Guinée au pays hôte et aux pays participants, mais surtout de mieux faire connaître notre pays, comme Terre d’opportunités, dotée de ressources naturelles parmi les plus importantes du monde. Autant d’atouts pour concrétiser la promesse de faire de la Guinée la porte d’entrée sur l’Afrique de l’Ouest auprès d’investisseurs émiratis et d’ailleurs », a fait savoir Bernard Gomou, ministre du Commerce, de l’industrie et des PME.

L’Expo 2020 réunit 192 pays participants et 25 millions de visiteurs pendant 6 mois pour échanger autour de la thématique « connecter les esprits, construire le futur ».

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06