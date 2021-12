Destruction de la plantation de Yaya Bah à Coyah : Plusieurs prévenus à la barre…

COYAH-Au mois de janvier dernier, votre quotidien ligne révélait une histoire qui s’apparente à une tentative - « d’expropriation » de terres à Bentourayah, dans la préfecture de Coyah-, dont la famille d’Elhadj Ibrahima Yaya Bah a été victime, sur son domaine bâti de 5 hectares. Son domicile avait été détruit et loti par un groupe agissant, dit-on, au nom du Labé Sangni. Des arbres fruitiers avaient été déterrés par les mêmes personnes.

La victime, sauvée de justesse à l’époque par la gendarmerie de Coyah, avait porté plainte contre ses agresseurs, pour « destruction d’édifice privé et abattage d’arbres ». Elhadj Ibrahima Yaya affirmait à Africaguinee.com avoir acquis légalement son domaine depuis l’an 2002. Après cette agression, certains responsables avaient été jugés et condamnés à des peines de prison ferme.

Au moment des faits, certains auteurs présumés avaient été interpellés par la gendarmerie de l’habitat de Coyah. Après leur interrogatoire préliminaire, ils ont été déférés au niveau du Tribunal de première instance de Coyah où un juge d’instruction a été saisi. Ce dernier instruit le dossier et un transport judiciaire a été effectué sur les lieux pour constater de visu les dégâts. Après tout, le dossier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Coyah pour jugement. La première audience s’était tenue le 15 juin 2021. Mais depuis, le dossier a évolué en dents de scie avec notamment des renvois à répétition. Certains prévenus ont comparu, d’autres ont refusé systématiquement.

Pour rappel, le 26 octobre 2021, le tribunal avait condamné certains membres de l’association Labé Sangni, des coutumiers et deux topographes à des peines d’emprisonnement ferme pour les absents et d’autres assorties de sursis pour les trois qui étaient présents, pour avoir détruit les murs de clôture et abattu les arbres d‘Elhadj Ibrahima Yaya Bah et Amadou Sadjo Diallo alias Diallo Ronson. Parmi les condamnés par défaut, les sieurs Facinet Bangoura et Mohamed Lamine Bangoura ont fait opposition contre le jugement qui les avait condamnés à trois ans d’emprisonnement ferme.

A l’audience du mardi, leur avocat, Me Naby Yansané a soulevé une exception préjudiciable demandant à la Présidente du tribunal Mme Makoya Camara de sursoir à statuer sur l’action pénale pour leur permettre de saisir un juge civil qui va se prononcer sur la propriété du domaine qu’occupe les deux parties civiles, depuis 20 ans. Il a également sollicité la levée du mandat de dépôt pour ses deux clients.

Maitre Thierno Amadou Oury Diallo, l’avocat d’Elhadj Ibrahima Yaya a demandé au tribunal de rejeter l’exception pour avoir été soulevée tardivement, mais également, il s’est opposé à la demande de la levée du mandat de dépôt compte tenu de la ‘’ gravité des infractions commises et de la mauvaise foi des prévenus’’.

« Nous demandons le maintien du mandat de dépôt contre les prévenus vu la gravité des faits et le refus des prévenus de comparaitre lors des premières audiences qui ont lieu devant le tribunal. C’est quand ils ont reçu la notification du jugement et sa teneur qu’ils ont décidé de comparaitre en faisant recours à un avocat », explique Me Amadou Oury Diallo.

Pour lui, si les prévenus se sentaient propriétaires, ils n’allaient pas détruire la plantation. Il fallait juste, selon l’avocat de la partie civile, prendre un conseiller et un huissier, formaliser le dossier et saisir un tribunal pour que reconnaissance de droit à la propriété leur soit reconnu et que déguerpissement des occupants soit effectué.

« Mais au lieu de faire cela, ils ont envoyé des Cater pillards sur les lieux, détruire la plantation, abattre tous les arbres et refuser de répondre aux convocations du tribunal. C’est pourquoi je dis que l’ONG ‘’Labé Sangni’’ est une association des malfaiteurs qui n’agit pas pour la paix. Elle se substitue à la police, à la gendarmerie et à la justice pour régler les problèmes. Mais comment ? A travers ces genres d’incidents, en détruisant les biens des paisibles citoyens », explique Me Amadou Oury Diallo.

Le ministère public à travers le substitut du procureur a rejeté la requête formulée par la défense parce que soutient-elle, ‘’les prévenus ont refusé de comparaitre durant toute la procédure jusqu’à leur condamnation’’. Elle a invité la juge à maintenir purement et simple la condamnation à la prison ferme de Mohamed Lamine et Facinet Bangoura.

Le procès a été renvoyé le 28 décembre pour statuer sur l’exception préjudicielle et la levée du mandat de dépôt soulevée par la défense. Outre ces deux prévenus, le président de l’antenne préfectorale de Labé Sangni a été condamné à deux ans de prison assortis de sursis. Le représentant de cette association qui se trouve à Bentourayah a été lui aussi condamné à trois ans de prison ferme par défaut. Ce dernier égalemen qui a refusé de comparaitre, est recherché.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 114