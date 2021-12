Valse de nominations de Doumbouya : Découvrez les nouveaux promus...

CONAKRY-Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, a nommé mardi 21 décembre 2021, des cadres à des postes de responsabilité au ministère de l’environnement et du développement durable. Découvrez ci-dessous les noms des nouveaux promus.

Conseiller principal : Dr Saidou Barry Sidibé, matricule 205 459 Y, précédemment secrétaire général du ministère de l’environnement et du développement durable

Conseiller juridique : M. Cyril Aboly, matricule 212 894 J, précédemment chef département norme et règlementation environnementale au bureau guinéen d’étude et de conformité environnementale au ministère de l’environnement et du développement durable

Conseiller en charge de l’environnement : M. Samba Kany Diakité, matricule 532 244 B, précédemment chef division unité climat à la direction nationale des pollutions, nuisance climatique au ministère de l’environnement et du développement durable

Conseiller en charge du développement durable : M. Paul Kima Evé Guilavogui, matricule 252 122 G, précédemment chef de division unité technique, suivie-évaluation à l’office guinéen des parcs et réserves,

Conseillère en charge de mission : madame Halimatou Diallo, matricule 247 987 F, précédemment cheffe section valorisation des déchets solides et liquides à la direction nationale de l’assainissement et cadre de vie.

