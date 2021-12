Fonction publique : 352 fonctionnaires envoyés à la retraite…

CONAKRY-Le ministre de la fonction publique et du travail a annoncé, ce mercredi 22 décembre 2021, la mise à la retraite de 352 fonctionnaires et contractuels de divers départements, gouvernorats, préfectures et communes.

Ces travailleurs de l’administration ont atteint la limite d’âge de leur hiérarchie. Ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à compter du 31 décembre 21.

Un arrêté du ministère de l’économie déterminera leur droit en matière de pension, précise l’arrêté du ministre Julien Yombouno.

Ces 352 viennent s’ajouter à la liste des 6.300 fonctionnaires envoyés à la retraite, il y a environs un mois.

Africaguinee.com