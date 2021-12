Éducation : La Bibliothèque du Lycée 2 Octobre rénovée et équipée grâce à un appui de la Banque Islamique de Guinée...

CONAKRY-En partenariat avec la Banque Islamique de Guinée (BIG), la Fondation Diaka Camara a entièrement rénové et équipé la Bibliothèque « Amara Fofana » du Lycée 2 Octobre sis dans la commune de Kaloum.

La cérémonie de remise officielle de ce nouveau bijou doté de nouvelles œuvres et d’une salle informatique moderne équipée d’ordinateurs, a été présidée par le Ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Guillaume Hawing.

Étaient également présents, les dirigeants de la Fondation Diaka Camara, de la Banque Islamique de Guinée (BIG), sans lesquelles cette rénovation n’aurait pas été possible. Le geste va considérablement contribuer à améliorer les conditions d’études et à rehausser le niveau des élèves de cette école.

Touché par cette action hautement significative, Guillaume Hawing a formulé des remerciements à l'endroit de la Fondation Diaka Camara et à son partenaire la Banque Islamique de Guinée (BIG).

"J'ai un profond sentiment de joie. Nous sommes touchés par l'œuvre de la Fondation Diaka Camara. Nous remercions infiniment les donateurs de cette bibliothèque. Et nous demandons à l'école d'en faire bon usage. Nous demandons aux responsables du lycée 2 octobre d'entretenir ce bijou et nous les exhortons à amener les élèves au travail", a déclaré le Ministre de l'éducation et de l'alphabétisation.

Pour sa part, Diaka Camara a remercié la Banque Islamique de Guinée (BIG) pour son soutien à sa Fondation dans le cadre de la rénovation de la Bibliothèque de Amara Fofana du Lycée 2 Octobre de Kaloum.

"Par le biais de son Directeur Général, je remercie la Banque Islamique de Guinée (BIG) qui nous a offert une salle d'informatique parce qu'on cherchait à avoir une bibliothèque moderne. A travers cette salle, nous avons donné des cours informatiques gratuitement aux élèves à travers un de nos partenaires. Grâce à cette salle informatique équipée par la Banque Islamique de Guinée, nous pouvons désormais organiser des cours en ligne. Ce qui veut dire que nous avons plein de projets par rapport à cette salle d'informatique. Nous remercions énormément la BIG pour cette contribution", a formulé la directrice de la Fondation Diaka Camara.

Au nom des 1200 élèves du Lycée 2 Octobre de Kaloum, Makolie Kourouma a exprimé leur sentiment de gratitude à l’endroit la Fondation Diaka Camara et à ses partenaires dans la réalisation de ce projet.

« Les élèves du Lycée 2 Octobre, remercient infiniment la Fonction Diaka Camara pour ce geste. Cette bibliothèque va permettre aux élèves du Lycée 2 Octobre de bénéficier des connaissances adaptées à leur éducation et acquérir d'autres connaissances à travers la lecture », a conclu la lycéenne.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com