Dadis Camara parle : "J'encourage la tenue du procès du massacre du 28 septembre..."

CONAKRY- C’est un message fort qu’a envoyé ce mercredi 22 décembre 2021, Moussa Dadis Camara, rentré aujourd’hui d’un exil de onze ans. Inculpé dans le massacre du 28 septembre, l’ancien chef de la junte a encouragé à la tenue d’un procès.

« Je m’en voudrai de ne pas admirer en toute honnêteté les avancées considérables prônées par les nouvelles autorités dans le dossier du 28 septembre 2009. Je voudrai encourager la tenue de ce procès qui serait non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attend depuis plus de dix ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées pour la mémoire des victimes de ces douloureux évènements pour le respect de la république et pour la vérité de l’histoire », a-t-il lancé dans sa toute première déclaration à sa descente d’avion.

Quelques heures plutôt, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 ont fondé leur espoir que le retour de Dadis Camara en Guinée, ouvrira la voie à l’organisation d’un procès, qu’elles attendent depuis plus de 12 ans.

Nous y reviendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com