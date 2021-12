Retour de Dadis Camara en Guinée : Ce qu’on ne vous a pas dit jusque-là…

CONAKRY-Cette fois-ci ce sera certainement la bonne ! Après son retour manqué à Conakry en août 2015, l'ex chef de la junte de 2008 Moussa Dadis Camara regagnera la Guinée demain mercredi 22 décembre 2021 après plus d’une décennie d’exil forcé. L’avion transportant l’ancien homme fort de Conakry en provenance de Ouagadougou, va atterrir à midi dans la capitale guinéenne.

Il y a six ans, sous Alpha Condé, il avait tenté de rentrer au bercail mais sans succès. Son avion avait été dérouté depuis Abidjan sur ordre de Conakry. Dadis Camara, payait les frais de son engagement politique et surtout de sa volonté exprimée de se lancer dans la course à la présidentielle de 2015. Mieux son alliance avec Cellou Dalein Diallo, à l’époque, principal adversaire d’Alpha Condé. Lequel avait actionné la machine judiciaire qui n’avait pas tarder à inculper Dadis Camara pour sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009.

Le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), -la junte à l’origine de la chute d’Alpha Condé- qui s’est inscrit dans une logique d’apaisement et d’unité nationale, a en effet, autorisé le 30 novembre dernier Dadis Camara à rentrer en Guinée. En 2013, il avait obtenu une autorisation exceptionnelle de rentrer pour prendre part aux obsèques de sa mère. A l’époque il s’était à N’Zérékoré, loin de la capitale.

Son retour annoncé est un grand jour pour ses partisans. A N’zérékoré, sa ville d’origine tout comme à Conakry les préparatifs sont en cours pour lui réserver un accueil chaleureux. Une commission nationale présidée par Fassou Goumou a été mise en place pour l'organisation de la réception de l’ancien chef d’Etat, avec tous les honneurs dus à son rang.

Selon la commission, les préparatifs vont bon train. A en croire un des responsables de la coordination d'organisation, Dadis Camara va suivre le programme qui lui sera défini par le gouvernement de Mamadi Doumbouya.

« Par rapport à l'arrivée de son excellence Moussa Dadis Camara demain à Conakry, je crois que les dispositions sont prises par les autorités militaires, le gouvernement de transition, sous le guide éclairé du président, le colonel Mamadi Doumbouya. A ce niveau, nous nous abstenons de faire des commentaires.

Nous allons suivre ce qu’ils vont définir comme ligne de conduite. Son programme à Conakry, relève de la compétence des autorités gouvernementales. Nous n'avons pas à improviser quoi que ce soit. Il va suivre la ligne de conduite décidée par le gouvernement. Donc, il va suivre le rythme des autorités, nous allons l’accompagner », a confié Athanase Kourouma, responsable de la cellule Communication de la coordination d'organisation.

L’enfant de Koulé est attendu à Nzérékoré le 28 décembre 21, annonce ce responsable de la commission d'organisation. " Son arrivée à Nzérékoré est prévue le 28 décembre. C'est ici qu’il va venir après l'étape de Conakry », précise M. Kourouma.

Pour éviter tout débordement en marge de ce retour, une coordination nationale a été mise en place pour l'organisation de l'accueil. Celle-ci est présidée par Fassou Goumou. « Cette coordination va veiller sur toute l'organisation du début jusqu'à la fin", ajoute-t-il.

Il faut signaler que le domicile privé de Moussa Dadis Camara sis au quartier Nyen a été renouvelé ces jours-ci. La résidence a entièrement refait sa toilette. Pour le moment, une seule inconnue demeure : Comment de jours Dadis Camara va-t-il rester en Guinée ?

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43