La Fondation Orange Guinée et Entre-Prendre Ensemble lancent les ateliers #SuperCodeurs dans les écoles publiques

Convaincus que le numérique est un formidable outil de développement et que pour davantage préparer les enfants à la relève de demain, ce futur si proche dans lequel le digital occupera encore plus de place la Fondation Orange Guinée (FOG) et l’ONG Entre-prendre ensemble se mobilisent pour :

initier , former et sensibiliser les enfants au monde du digital

encourager le corps enseignant à adopter des outils numériques

rassurer les parents sur un usage responsable du numérique

Le programme se décompose en 3 grandes phases :

Initiation et perfectionnement de 300 élèves au codage

Pour offrir aux enfants âgés de 7 à 13 ans des ateliers d’initiations et perfectionnement de codage avec le langage Scratch, au total 6 établissements dans Conakry seront le théâtre de séances de formations . Dans chaque école, 50 élèves vont suivre pendant 3 mois des cours de codage intensif en raison de 3 heures de cours par semaine.

De la sensibilisation à la culture digitale au développement de la logique , de la créativité ou encore de la résolution de problèmes, le succès ce programme va reposer sur la formation qui sera également assurée par les encadreurs des différents établissements afin de pérenniser le programme. Les établissements sélectionnés pour cette première phase sont ceux dans lesquels les salles informatiques sont aménagées.

Les journées du numérique

Afin de susciter l’envie et inviter le plus grand nombre à manifester de l’intérêt pour ces formations gratuites autour du codage et par là-même intéresser particulièrement les filles sur les STEM, des journées du numérique vont être organisées dès janvier 2022.

Dans chaque commune de Conakry, un établissement hébergera durant toute une journée des activités diverses dont l’objectif est de faire découvrir les différentes activités autour du codage et du numérique.

Better Internet ‘ kids : rassurer les parents et sensibiliser les enfants

Et parce que nous savons les inquiétudes des parents quant à l’utilisation du numérique par leurs enfants, des vidéos explicatives pour une utilisation sure et sécurisée de l’internet seront produites et diffusées dans les écoles et sur les réseaux sociaux . Traduites en soussou, poular, malinké et guerzé, elles se veulent aussi être un guide pour les enfants et le corps enseignant.

La Fondation Orange Guinée et Entre-prendre Ensemble ont lancé le programme le 20 Décembre 2021 dans le Collège Donka 1.

Toutes deux entendent mobiliser leurs ressources pour que ce programme soit continu et se densifie afin que partout en Guinée, les élèves deviennent les vrais acteurs de ce numérique et soient outillés afin de mieux embrasser les métiers de demain .

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Écoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits.

Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com

A propos de Entre-prendre Ensemble

Crée en 2014, ENTRE PRENDRE ENSEMBLE est une ONG, reconnue d’utilité publique, qui agit pour l’autonomisation sociale et économique des populations vulnérables à travers la valorisation de la culture numérique et de l’artisanat. ENTRE PRENDRE ENSEMBLE s’inscrit dans la logique de l’économie numérique et la diffusion des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques en contribuant à la formation des femmes et des jeunes et à la promotion de leurs activités d’autonomisation. ENTRE PRENDRE ENSEMBLE informe, forme et accompagne ses bénéficiaires dans le développement de leurs personnes et de leurs activités.