Forte émotion à la Pharmacie Centrale de Guinée : Dr Moussa Konaté passe le témoin au Dr Labila Sagno…

CONAKRY- L’émotion était grande ce mardi 21 décembre 2021 à la Pharmacie Centrale de Guinée. Le personnel de la centrale d’achats guinéenne et plusieurs cadres du Ministère de la Santé ont rendu un vibrant hommage au Dr Moussa Konaté, qui a conduit les rênes de cette société publique pendant plus d’une décennie.

Ils étaient également présents, les partenaires techniques et financiers de la Pharmacie Centrale de Guinée. Présidée par la Cheffe de cabinet du Ministère de la Santé, cette cérémonie a également connu la présence du Président du Conseil d’administration de la PCG.

Dans son discours de circonstance, Dr Moussa Konaté a rappelé certains souvenirs de la Pharmacie Centrale qu’il garde encore.

« La PCG SA est une entreprise à la fois très complexe et très passionnante. A sa tête, ma fonction était très chargée. Mais elle m’a donné l’opportunité d’aborder de nombreux aspects de la gestion et des relations interpersonnelles dans l’entreprise. J’ai énormément appris à la PCG SA et mon expérience s’est développée car cette entreprise est un terrain d’action où il a été possible pour nous d’accomplir de grandes choses et de relever de grands défis », a indiqué le Dr Moussa Konaté.

Au personnel de la centrale d’achats guinéenne, l’ancien Chef de l’unité logistique de la cellule de lutte contre la COVID-19 a livré un message assez particulier.

« Ce fut pour moi une joie, une fierté et un honneur de travailler avec des collaborateurs de qualité, aussi dévoués et expérimentés que vous. Je veux souligner encore les excellentes relations que nous avons réussi à entretenir, le personnel et moi-même tout au long de ces années, dans le respect et la confiance mutuelle, même si parfois, naturellement, certaines discussions pouvaient être difficiles.

Je n'oublierai pas ces réunions difficiles, ces longues journées de travail pour que les réceptions ou les expéditions se fassent dans les délais impartis afin que les produits ne connaissent pas de rupture au niveau des utilisateurs. Votre joie collective et individuelle, vos sourires discrets ou vos grands éclats de rire, les petits déjeuners collectifs du jeudi, m’ont beaucoup aidé à relever de nombreux défis, même aux moments les plus difficiles de la vie de la PCG SA », a souligné Dr Konaté avant d’exprimer toute sa gratitude au Président du Conseil national du rassemblement pour le développement, le Colonel Mamadi Doumbouya pour le choix porté sur le Dr Labila Sagno.

« Je suis très heureux de passer la main à mon Successeur Dr Labila SAGNO qui, pour moi, est un bon choix pour poursuivre et amplifier les interventions de la Pharmacie Centrale de Guinée en faveur de notre système de santé », a-t-il indiqué.

Au nom du personnel de la PCG, le Dr Bakary Adama CAMARA, a rappelé certains résultats obtenus par la centrale d’achats sous le leadership du Dr Moussa Konaté. Il s’agit pour le représentant du syndicat des travailleurs, du renforcement de la représentativité de la Pharmacie centrale de Guinée à l’intérieur du pays, de la création de l’unité de production de solutions hydro alcooliques, du changement statutaire de l’entreprise ou encore de la nette amélioration des performances commerciales de l’entreprise.

Le nouveau Directeur Général a quant à lui pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour relever le défi pour mériter la confiance placée en lui.

« Avec vous, mes chers collègues, nous relèverons le défi, qui est celui de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité à la population Guinéenne.

« Sans médicaments, pas de programmes, sans programme pas de système de santé, et sans système santé performant et résilient, pas de développement », s’est engagé le Dr Labila Sagno.

A rappeler qu’un tableau d’honneur a été offert au Dr Moussa Konaté pour ses nombreux services rendus à la Pharmacie Centrale de Guinée.

Africaguinee.com