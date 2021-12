De la nécessité de comprendre la pression que subit « Laye Madi » et celle de la vigilance citoyenne pour ne pas perdre de vue les objectifs réels de la transition.

Pour avoir détrôné un régime népotiste et de concussion auquel il appartenait lui-même le chef de la Junte et président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya ne doit pas avoir un sommeil aisé.

Quand on lance un ambitieux projet de lutte contre la corruption et que les premiers sur la liste soient des amis et des connaissances que l'on côtoyait au quotidien avant le 5 Septembre, il est aisé d'imaginer la pression que l'on subit en de pareilles circonstances.

C'est pourquoi le président de la transition doit accepter de se faire entourer par des hommes intègres et d'un niveau d'éthique très élevé.

Ceux-là sauront en toute justesse lui dire avec le langage qui sied ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.

Sauf si on n’est pas sincère envers soi-même sinon en observant simplement le président de la transition, il est facile de lire la sincérité qu'il dégage.

Des lèvres, tout le temps, sèches sont la preuve qu'à peine s'il trouve le temps de boire de l'eau régulièrement. Je lui recommande cependant de se désaltérer car nous le voulons pour longtemps avec nous au-delà de la période de transition pour profiter des honneurs pour services rendus à la nation.

Cependant il est important que notre président et son équipe se rappellent que les anciens ministres de l'ancien régime et leurs suppôts hauts cadres tapis dans l'administration actuelle ne le porteront jamais dans leurs cœurs. Il leur a retiré du sucre et du miel de la bouche.

En revenant donc dans l'administration sous de nouveaux décrets, ils sont conscients qu'ils ne peuvent plus s'en faire plein les poches comme sous le régime de Alpha Condé.

C'est pourquoi de nos jours le souci principal pour eux, reste et demeure comment échapper à la traque des biens mal acquis.

Dans ce combat, Laye Madi doit être intransigeant. Nous apprenons cependant qu'il est sans état d'âme et que s'il se rendait compte avoir été trompé par un proche il n'hésite pas d'éloigner ce dernier de son cercle restreint car pour lui la Guinée vient avant tout.

Qu'est-ce que nous souhaitons pour le CNRD ? CEST DE SORTIR PAR LA GRANDE PORTE DE L'HISTOIRE AU SOIR DE CETTE TRANSITION.

Pour avoir mené un coup d'Etat avec une unité d'élite prête à se sacrifier pour te sauver la peau, il aura fallu être un leader qui aurait démontré à ses subordonnés que toutes les actions qu'il pose c'est pour la défense de l'intérêt de la troupe.

Le président de la transition et le CNRD ne doivent pas perdre de vue le rôle joué par le FNDC et la classe politique réunis en une seule force pour s'opposer au projet du 3ème Mandat.

Une transition politique doit être guidée par un esprit de consensus et de consultation.

De mon point de vue la durée de la transition importe peu. C'est l'efficacité des remèdes et la volonté d'appliquer et de faire appliquer ces remèdes qui sont plus importantes.

Une transition pourrait bien être longue cependant si les solutions proposées ne sont pas efficaces, nous pourrons bien revenir à la case de départ. Le cas d'exemple est la longue transition politique dirigée le CMRN de feu Général Lansana Conté allant de 1984 à 1993 date des premières élections démocratiques soit 9 ans de transition militaire.

Une transition pourrait bien tout aussi être courte sans être efficace. Le cas d'exemple est la transition conduite successivement par le Capitaine Dadis et le Général Sekouba Konate.

IL EST DONC BIEN POSSIBLE DE POSER DE GRANDS ACTES DANS UN DÉLAIS RAISONNABLE.

Tout dépend de la volonté, de la méthodologie et de l'organisation du temps. Et c'est là que le président et son équipe doivent s'appesantir.

Le président Mamadi Doumbouya par certains choix audacieux de ses ministres a montré qu'il n'a pas peur d'être jugé surtout s'il est convaincu que son choix est une somme de compétence et de probité. Les exemples sont en effet nombreux dans son gouvernement.

Pour avoir eu le courage de supporter la pression de ses frères d'armes et à les cantonner dans les casernes et pour les rares cas dans l'administration déconcentrée, il a fait montre de courage et d'audace.

C'est avec la même audace qu'il doit conduire l'assainissement de l'administration publique et parapublique infestée par le régime du régime du RPG et les militants politiques.

Notre administration doit être dépolitisée. Au sein du RPG il y a bel et bien des cadres valeureux et compétents qui ne se sont pas fourvoyés dans la promotion du 3ème Mandat.

Il faut les identifier et intégrer au nom du slogan de l'inclusion prôné par le CNRD.

Par contre tous les promoteurs du 3ème mandat n'auront de droit qu'à se présenter aux futures élections nationales. Il appartient au seul peuple de Guinee de choisir ses futurs dirigeants démocratiques. S'ils sont ainsi vraiment légitimes les promoteurs du 3ème mandat le sauront au cours d'élections transparentes et équitables.

Mon très cher président.

Allons à l'essentiel.

Fixez-nous le cap.

L'objectif principal d'une Transition c'est la mise en place d'institutions dans le but de transmettre le pouvoir à un régime démocratiquement élu.

Une transition n'est pas un régime POLITIQUE qui devrait s'atteler aux programmes de développement du pays.

Une transition est là pour assurer le service minimum et faciliter le transfert du pouvoir de façon démocratique et inclusive.

Nous voulons que la Transition réussisse.

Nous voulons que le CNRD réussisse

Nous sommes les valeureux soutiens du CNRD.

Par ce que nous aimons la Guinée.

Alpha Mamadou Diallo AMD

Guinéen Expatrié au Ghana