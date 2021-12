Bailo Barry: « C'est en temps de paix qu’on préserve la paix… »

Le colonel président Mamadi DOUMBOUYA est certes sincère et il est animé d'une bonne foi, mais, il est important que son entourage s'inscrive dans la même dynamique et que chaque acteur de ce processus de transition joue sincèrement et pleinement sa partition pour la réussite de cette transition.

Guinéennes, Guinéens, chers Compatriotes, le Colonel Président Mamadi DOUMBOUYA, comme il aime à le rappeler, "...Mes Hommes et moi avons risqué nos vies le 5 septembre 2021 pour libérer les Guinéens...".

Avant le 5 septembre 2021, des Guinéens ont été tués, kidnappés, emprisonnés, blessés, exilés et d'autres ont perdu leurs foyers et biens par la faute d'autres Guinéens. Il est temps d'y mettre fin à travers la justice, la réconciliation et la réparation.

Je rappelle que la Guinée n'est pas dans un tournant décisif, mais plutôt dans son tournant décisif pour son avenir. Les Guinéens sont en train de jouer leur dernière carte "joker". Nous n'avons pas droit à l'erreur.

Que chacun mette son agenda et intérêt individuel à côté au profit de l'intérêt supérieur du Peuple dans son ensemble.

Personne n'a intérêt que cette transition n'échoue. Nos enfants et futures générations ne nous pardonneront jamais.

Nous sommes dans une période d'exception où nous devons poser les jalons de la Guinée de rêve.

SOYONS DU BON CÔTÉ DE L'HISTOIRE

Que chacun contribue pour la réussite de cette transition historique, opportune et unique.

Acceptons-nous dans nos différences

Profitons de notre diversité pour bâtir une Guinée Nouvelle.

Posons les bases d'un État de droit pour que dès le retour à l'ordre constitutionnel que nous amorcions le développement.

Prenons Notre Destin En Main

Acceptons de nous accepter

UNE GUINÉE - UN PEUPLE - UN DESTIN

Mamadou Bailo BARRY

Directeur Exécutif de Destin En Main