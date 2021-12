ARPT : Sekou Oumar Barry et son adjoint installés dans leurs fonctions…

CONAKRY-Nommés vendredi 17 décembre, Directeur Général et Directeur Général Adjoint de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), Sekou Oumar BARRY et Adama CONDE ont été officiellement installés ce lundi 20 décembre 2021, dans leurs fonctions. La cérémonie de passation de services entre les Directeurs Généraux entrants et sortants de l’ARPT a été présidée par M. Bamba Oiliano, Secrétaire Général du Ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique. Outre les travailleurs de cet organe, l’évènement s’est déroulé en présence de plusieurs acteurs du secteur des télécommunications. C’était dans les locaux de l’ARPT sis au plateau de Koloma.

Dans son discours, le Directeur Général sortant, Yacouba Cissé a énuméré les acquis enregistrés par de l'ARPT sous sa direction. Il a cité entre autres :

La libéralisation des infrastructures entre les opérateurs,

La réglementation sur les ressources fréquentielles et la revalorisation des frais d'accès aux produits et services des populations,

La libéralisation des codes USSD,

La prise en compte effective du trafic national qui a permis à l'Etat d'augmenter ses recettes à plus de 75%,

La mise en application de la loi L035,

L'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs,

L'encadrement et la gestion efficaces des ressources rares de l'Etat

L'accompagnement des opérateurs défaillants à se relever,

La réhabilitation de l'immeuble de l’Arpt.

« Chers collègues c'est aujourd'hui que se termine mon bout de chemin à vos côtés. J’ai été ravi de cette expérience qui m'a enrichi tant sur le plan professionnel que personnel. Merci pour la confiance et votre accueil à la tête de cette belle institution. Je garderais de très bons souvenirs de mon passage ici (…) Malgré les tensions naturellement liées aux enjeux et au stress professionnel, il me reste surtout l'image d'une équipe unie, solidaire et altruiste », a lancé Yacouba Cissé, avant de souhaiter « bonne chance » à son successeur auquel il a confié « sa famille ARPT ».

Pour sa part, le Directeur Général entrant de l’ARPT a déclaré qu’il mesure aussi bien les attentes de l'Etat, des populations que celles des investisseurs et de l'ensemble des intervenants dans le secteur des télécommunications. Sekou Oumar BARRY a indiqué qu’il est important de rappeler que le secteur des télécommunications représente un service public essentiel. Ce secteur est à la fois un vecteur de développement mais aussi une source d'inquiétude à certaines occasions, a averti le nouveau dirigeant de l’ARPT. Parmi ces inquiétudes il a cité entre autres :

L'assurance d'une saine concurrence dans le secteur,

La protection des consommateurs contre les abus de positions dominantes,

La pratique injuste de la sécurité des acteurs et des données échangées à travers les services de télécommunication.

« En tant que régulateur, notre rôle est essentiel pour la prise en charge de toutes ces préoccupations. Soyez rassurés que l'ensemble du personnel, le directeur adjoint et moi-même ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur de cette mission. C'est d'ailleurs notre raison d'être », a précisé M. Bary.

Conformément aux normes internationales, issues des accords et traités internationaux qui régissent le secteur de régulation des télécommunications, il annonce qu’avec son équipe, il va s’atteler à :

Faciliter l'accès universel aux services des télécommunications de base afin que l’accès à la téléphonie ne soient plus un luxe mais un droit où que l'on se trouve en Guinée,

Garantir et encourager un marché concurrentiel dans le secteur afin de promouvoir la prestation de service de télécommunications efficaces de bonne qualité au prix juste,

La fourniture de service de pointe mais toujours à des tarifs justes et transparents.

« En tant que régulateur d'un marché concurrentiel, nous veillerons particulièrement et avec intransigeance à prévenir les pratiques abusives des tarifications excessives et des comportements anti concurrentiels par tous les opérateurs en Guinée. Il est de notre devoir à travers un bon arbitrage éclairé entre les intérêts des consommateurs et les besoins économiques des opérateurs de créer un climat favorable à la promotion de la qualité et de développer davantage les réseaux de télécommunications en Guinée. Nous attacherons du prix à la protection des droits des usagers de la téléphonie en Guinée notamment de la protection de la vie privée », a laissé entendre le Directeur Général de l’ARPT.

L'atteinte des objectifs ci-dessus énumérés passera par l'accroissement de la collectivité des télécommunications pour tous les usagers, dira plus loin Sekou Oumar BARRY, ajoutant que la gestion rigoureuse de cette régie d'une importance capitale pour l'Etat qui est l'ARPT doit aider à l'accroissement des recettes de l'Etat émanant de ce secteur pour le bien des guinéens. « Je m'y engagé solennellement », a-t-il lancé.

Le nouveau de DG de l’ARPT fait observer d'ailleurs que dans la plupart des pays, les télécommunications contribuent très significativement au PIB et la Guinée ne doit pas faire exception.

« Pour toutes ces raisons, je prends ici l'engagement solennel que moi-même, mon adjoint et mes collègues nous allons accomplir notre mission avec rigueur patriotisme, honnêteté, intégrité et d'abnégation. Ce, en parfait accord avec la vision affichée par le président de la transition et le Cnrd depuis le 5 septembre 2021. Je voudrais lancer un appel à tous les collaborateurs à œuvrer dans un esprit d'équipe et de performance afin que nous puissions ensemble atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Cela constituera à mes yeux, notre contribution à l'édification d'une Guinée nouvelle tant ambitionnée par Tous. Une Guinée où les populations peuvent aspirer à un service public de télécommunications de qualité et abordable », a conclu Sekou Oumar BARRY.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com