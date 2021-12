Transition guinéenne : La classe politique se réorganise face à la junte…

CONAKRY-Mise à l’écart par le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), la junte militaire au pouvoir en Guinée, la classe politique guinéenne entend se réorganiser pour faire face aux enjeux du moment.

La période de « grâce » qu’ils avaient accordé au colonel Mamadi Doumbouya semble terminée. Certains acteurs politiques se retrouvent ce lundi 20 décembre 21, dans un réceptif hôtelier de la place, pour examiner la nouvelle donne politique pour prendre des positions claires.

Car plus de cent jours passés à la tête du pays, la junte militaire tâtonne encore dans la finalisation de la mise en place des organes de transition. Aucun agenda clair n’est sur la table par rapport à la durée de la transition.

Et face à cette situation, la classe politique n’entend plus rester les bras croiser et observer les choses en spectateurs. Elle va se réunir ce lundi 20 décembre 2021 pour dit-on "examiner les prochaines étapes de leurs engagements avec le CNRD" et "exiger l'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD et la classe politique guinéenne". La rencontre devrait rassembler des dirigeants de la COPED, ANAD, Fndc politique entre autres.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com