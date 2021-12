Dadis et Konaté annoncés à Conakry : les deux anciens dirigeants vont-ils se rencontrer?

CONAKRY- Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara, deux figures importantes de la junte militaire de 2008, sont tous annoncés à Conakry cette semaine. Le premier regagné la Guinée samedi 18 décembre par la voie terrestre en provenance de Paris via Bamako, tandis que le second est attendu ce mercredi 22 décembre à Conakry. Leur dernière rencontre remonte à plus de dix ans à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Et c’était tendu.

Blessé par balle le 03 décembre 2009 par son aide de camp Toumba Diakité (en détention prolongée à la maison centrale), suite à une dispute qui avait mal tourné, Dadis Camara avait été évacué d’urgence au Maroc pour des soins. Il ne reviendra pas en Guinée. Le chef de la junte avait été contraint d’atterrir au Bukina Faso pour sa convalescence.

S’engageaient alors de longues de tractations, sous les auspices de Blaise Compaoré, alors médiateur dans la crise guinéenne, pour la conduite de la transition. L’enfant de Koulé a été écarté. Sékou Konaté qui assurait l’intérim avait repris les rênes du pays, un Gouvernement conduit par feu Jean Marie Doré avait été formé. Lequel a organisé l’élection présidentielle de 2010, qui s’était soldée par l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir.

Les relations entre Dadis Camara et Sékouba Konaté ont évolué en dents de scie. Les deux anciens complices ne se privaient pas des attaques par média interposés depuis leur exil. Mais ces derniers temps, les deux anciens dirigeants semblent avoir enterré la « hache de guerre ».

Vont-ils se rencontrer à la faveur de leur retour d’exil ? Pour l’heure, nous n’avons pas la confirmation. Dans l’entourage des deux anciens chefs d’Etat, on reste très prudent sur le sujet pour l’instant.

Alors que le comité d’organisation de l’accueil de Dadis Camara s’active sur le terrain, Sékou Konaté lui poursuit son séjour à Kankan. Il est attendu à Conakry où il rencontrera notamment le président de la transition Mamadi Doumbouya.

