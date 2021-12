Baba Hady Thiam nommé "Avocat d'affaires de l’année" à l’occasion des Financial Afrik Awards

C’est une distinction de taille. L’avocat Baby Hady Thiam, associé gérant du cabinet Thiam & Associés, a remporté le prix de l’avocat d'affaires de l’année à l’occasion de la cérémonie annuelle des Financial Afrik Awards, organisée à Nouakchott, en Mauritanie, les 16 et 17 décembre.

Rendez-vous annuel majeur pour la finance africaine, les Financial Afrik Awards récompensent chaque année les acteurs clés du secteur. Placé sous le haut patronage du Président de la République de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l’événement compte cette année parmi ses intervenants des personnalités publiques majeures comme l’écrivain et chef d’entreprise français Jacques Attali, le Vice-Président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale Ousmane Diagana, la Sécretaire Exécutive de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique Dr. Vera Songwe ou encore le Directeur Général de la BADEA Dr. Sidi Ould Tah.

Avocat aux Barreaux de la République de Guinée et de Paris, Baby Hady Thiam a exercé au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel puis Dechert LLP avant de revenir en République de Guinée pour fonder le cabinet d’avocats Thiam & Associés en 2017. Depuis, il a développé une solide expertise en fusions-acquisitions, private equity, contrats commerciaux, financement de projets (énergie, mines et infrastructures notamment), droit social, opérations et financements immobiliers…

Il accompagne de grands groupes internationaux et africains dans le secteur des ressources naturelles, à l’instar du pool bancaire constitué entre autres de l’International Finance Corporation (IFC, Groupe Banque Mondiale), de la Development Finance Corporation (ancien OPIC), Natixis London Branch, Société Générale London Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, BNP Paribas, ING, dans le cadre d’un financement syndiqué de 823 millions USD en faveur de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), de Rio Tinto sur le projet Simandou, de High Power Exploration (HPX) sur le projet Nimba.

Thiam & Associés s’est également illustré dans des transactions transfrontalières au niveau régional. Le cabinet a ainsi conseillé le groupe Vista Bank dans le cadre des acquisitions des filiales du groupe BNP Paribas au Burkina Faso et en République de Guinée (BICIAB et BICIGUI). Il a aussi accompagné un syndicat bancaire constitué notamment d’Ecobank Development Corporation (branche banque d’investissement du groupe Ecobank), d'Orabank et de NSIA Banque dans le cadre du financement pour la construction du marché d’Abomey Calavi dans la région du Grand Nokoué (République du Bénin) pour un montant d’environ 225 millions USD. Plus récemment, il a conseillé Oryx Énergies dans le cadre de l’acquisition de 63 stations-service en République du Bénin.

Élu par le magazine Jeune Afrique parmi les 50 meilleurs avocats d’affaires d’Afrique francophone pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, il est également classé individuellement par les revues juridiques Global Chambers et IFLR 1000. Financial Afrik l’a classé parmi « le Top 100 des personnalités qui transforment l’Afrique » en 2020.

Baba Hady Thiam, associé gérant de Thiam & Associés, a commenté : « Je tiens à remercier les équipes de Financial Afrik pour cette distinction qui m’honore. J’en suis d’autant plus fier que nous partageons le même combat pour l’émergence d’une Afrique souveraine et prospère. Ce prix, je voudrais surtout le dédier à l’ensemble des collaborateurs de Thiam & Associés qui font le succès du cabinet au quotidien, ainsi qu’à nos clients pour leur confiance renouvelée. Nous espérons continuer à contribuer à l’amélioration de la pratique des affaires dans nos pays d’intervention, au bénéfice du développement socio-économique du continent.»

Établi à Conakry (République de Guinée), le cabinet Thiam & Associés est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires d’origine africaine actifs en Afrique francophone. Il assiste ses clients, en conseil ou en contentieux, dans le cadre de leurs opérations domestiques en République de Guinée ou transnationales, en fusions-acquisitions, private equity, contrats commerciaux, projets (financement de projets, énergie, mines et infrastructures), droit social, opérations et financements immobiliers. Sur le plan international, Thiam & Associés s’appuie, lorsque cela est nécessaire, sur des partenariats avec des cabinets leaders sur leurs marchés respectifs.

