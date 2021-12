Sékou Touré : Quand Doumbouya rallume la flamme de la controverse

CONAKRY- La décision du chef de la junte qui a renversé Alpha Condé, de rebaptiser l’aéroport international Conakry Gbessia du nom de Ahmed Sékou Touré, ravive les flammes de la controverse et les clivages en Guinée. Depuis son arrivée au pouvoir le 05 septembre 2021, jamais un acte de Mamadi Doumbouya, -qui jouit pourtant d’une très grande popularité-, n’a suscité tant de réactions controversées.

Le constat est patent ! Depuis la sortie de son décret vendredi dernier, les guinéens se livrent en spectacle, certains surfant sur des raccourcis qui mettent à mal le tissu social déjà éprouvé par les dix ans de règne d’Alpha Condé. 37 ans après sa mort, le père de la Guinée indépendante Ahmed Sékou Touré divise ses compatriotes.

Sa réhabilitation a suscité une onde de choc chez ses détracteurs, alors que ses partisans applaudissent des deux mains et salut un « acte courageux » sans précédent, du tombeur d’Alpha Condé. L’affaire a même provoqué un sentiment de « malaise » au sommet de l’Etat. Le Premier ministre n’a pas caché son amertume.

Sékou Touré, du haut de ses 36 ans, le héros de l’indépendance de la Guinée, avait osé dire le 28 août au Général De Gaulle (67 ans), à Conakry « Nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais au droit légitime et naturel à l’indépendance…Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage ». Cette courageuse phrase d'anthologie du jeune maire reste toujours gravée dans les livres d'histoire.

Cependant, ses 26 années (1958 à 1984) de règne ont laissé des traces indélébiles. Son régime a été honni par des crimes abominables. Des milliers de guinéens accusés (à tort ou à raison) de complot ont péri dans les geôles de ses prisons, d’autres pendus ou fusillé en public, sans procès, puis enterrés dans des fosses communes. La simple évocation de son nom fait resurgir chez certains guinéens victimes de son régime un traumatisme déconcertant.

L’attribution du nom de l’Aéroport à Ahmed Sékou Touré rappelle ces vielles blessures, chez les victimes de son régime, qui ne demandent pas plus pas moins que l’annulation de cette décision de Mamadi Doumbouya qu’elles considèrent comme un « sacrilège ».

« Cette décision envoie aux oubliettes les victimes, banalise les crimes", s’insurge Abdoulaye Conté, secrétaire exécutif de l’association des victimes du camp boiro (AVCB). Ce dernier rappelle que Sékou Touré laisse derrière lui des milliers de victimes dans des fosses communes.

L’écrivain guinéen Tierno Monenembo est allé plus loin, s’en prenant vertement avec rage contre le chef de la junte. « Le colonel Doumbouya n’a aucune légitimité pour rebaptiser un lieu de la République de Guinée », s’est insurgé samedi le romancier, martelant que l’acte de Mamadi Doumbouya est plus illégal que le 3ème mandat d’Alpha Condé.

Si les victimes du camp Boiro et leurs soutiens ne digèrent pas ce acte controversé du colonel Doumbouya, chez les partisans du Sékou Touré c’est la fête. Pour eux, la mémoire du président Ahmed Sékou Touré doit être honorée et grandie. Ils estiment que c’est « justice » qui a été rendue.

"On ne peut que se réjouir de l'acte hautement historique que les nouvelles autorités ont pris et essayer de les encourager dans ce sens. Aujourd'hui nous n'avons plus de temps à perdre par rapport à ces guéguerres qui n'en valent plus la peine. Le PDG pourrait à un moment donné faire comme eux mais non.

Nous nous disons que c'est notre choix et nous l'assumons tel. Ils ont réhabilité le Général Kaman Diaby il n'y a pas eu de problème, ils sont allés manifester dans l'enceinte de Camp Boiro en présence du premier Ministre, il n'y a pas eu de réactions.

Maintenant qu'on essaie de reconnaître la mémoire du président Ahmed Sékou Touré, si cela suscite des interrogations à leur niveau, nous pensons que c'est tout à fait normal parce que c'est aussi l'essence des contradictions qui engage une dynamique du développement. L'évidence est que la mémoire du président Ahmed Sékou Touré doit être honorée et grandie. C'est ce qui est important", réagit Oyé Béavogui, le jeune secrétaire général par intérim du PDG-RDA.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com