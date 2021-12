Electricité : l'ambitieux plan de la junte face au lourd héritage d'Alpha Condé...

Mettre en service Kaloum (K3 et K5) pour réaliser des économies de 15 M USD par mois,

Mettre en marche les 150 Mégawatts appartenant à l’Etat, ce qui pourrait aussi économiser 156 M USD par an,

Procéder à la pose de compteurs dans les résidences privées, les institutions privées et publiques et les industries, pourrait aussi réduire la perte d’énergie et la fraude à 20%.