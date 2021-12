Wang Yi rencontre le Ministre guinéen des Affaires étrangères Morissanda Kouyaté

Le 29 novembre 2021, heure locale, le Conseiller d’Etat et Ministre des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le Ministre guinéen des Affaires étrangères Morissanda Kouyaté à Dakar, en marge de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine.

Notant que la Guinée est le premier pays d’Afrique subsaharienne à avoir établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, Wang Yi a affirmé que les deux pays se sont soutenus mutuellement dans la sauvegarde de l’indépendance et la promotion du développement national, et se sont entraidés pour relever des défis majeurs tels qu’Ebola et la COVID-19.

« La partie chinoise apprécie le fait que la Guinée donne la priorité à l’amitié avec la Chine dans sa politique étrangère, soutient le peuple guinéen dans le choix indépendant d’une voie de développement, est convaincue que le peuple guinéen a la sagesse et la capacité de faire avancer la transition politique du pays, et se tient prête à continuer de se respecter l’un l’autre, de se traiter sur un pied d’égalité et d’approfondir la coopération mutuellement avantageuse avec la partie guinéenne », a poursuivi Wang Yi.

Indiquant que la Chine se réjouit de voir la Guinée bénéficier d’une plus grande dynamique de développement grâce à la coopération sino-africaine, Wang Yi a exprimé la volonté de la Chine à travailler avec la Guinée pour mettre en œuvre les importantes initiatives pour la coopération sino-africaine annoncées par le Président Xi Jinping, afin d’approfondir la coopération pragmatique avec la Guinée.

Indiquant que la Chine était un partenaire de coopération important chéri par la Guinée, Morissanda Kouyaté a affirmé que la coopération mutuellement bénéfique entre les deux parties dans des domaines tels que les infrastructures, les ressources et les télécommunications était pleine de vitalité, et que le succès de la Chine dans la réduction de la pauvreté avait fourni une référence utile pour l’Afrique. « La Guinée poursuit fermement la politique d’amitié envers la Chine et espère renforcer la coopération avec la Chine dans divers domaines en vue d’un développement économique et social plus rapide de l’Afrique dans son ensemble », a souligné Morissanda Kouyaté.