Développement local : Sadio Diallo, un jeune au service de Maci….

CONAKRY- L'Association des Jeunes pour le Développement de Mabiri (AJDSM) a organisé un match de Gala le 27 novembre dernier en l’honneur de Thierno Souleymane Sadio Diallo ‘’SBM’’. L’objectif était d’apprécier les efforts louables qu’il a consentis pour le développement et l’accompagnement des jeunes de la sous-préfecture de Maci en particulier et la préfecture de Pita en général.

Initiateur de plusieurs projets porteurs de développement de la commune rurale de Maci, ce jeune est impliqué dans plusieurs activités dont la formation des jeunes dans le développement personnel notamment.

Pour Thierno Souleymane, sa priorité est d’incarner la redynamisation de toutes les associations de Maci en particulier et celles de Pita en général à travers le monde pour amorcer un développement collégial, piloté par les ressortissants et principalement les jeunes.

‘’ J'ai mené des actions pour faire accepter tout d’abord aux jeunes, l’alternance au sein des structures, et leur demander de s’impliquer sur les vrais problèmes de développement à la base (SANTE, EAU, EDUCATION) car c’est l'impact positif sur le terrain qui compte’’, explique-t-il.

Afin de booster les compétences des jeunes de cette localité, Thierno Souleymane Sadio, a mis par exemple un accent particulier sur l'organisation d'une académie appelée ACAM (Académie de Maci) qu’il a initiée depuis 2018.

‘’ Nous avons organisé la 3eme Edition de l’ACAM en Septembre 2021 dernier. Elle consiste à regrouper les jeunes pendant deux à trois jours pour les former sur des thématiques diverses (Développement personnel, Communication en Public, Montage et Gestion de Projet, Confiance en Soi, Du Co-développement, Sécurité Routière…) avec des FORMATEURS de haut niveau. Lors de l'activité nous organisons également des PANELS avec des spécialistes. A chaque Edition nous avons plus de 150 participants’’ a-t-il souligné.

‘’ Il est pratiquement impossible de changer nos districts, nos sous-préfectures et nos préfectures, si nous ne nous changeons pas. L’amélioration est d’abord personnelle avant qu’elle ne soit collective. C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur le développement personnel, pour permettre aux jeunes d’avoir des modèles, des mentors et des références. Cette action sera de façon continue car la formation est à la base de toute réussite’’ a déroulé Thierno Souleymane Sadio, qui n’a pas manqué de développer quelques perspectives.

‘’ Ce 02 Janvier 2022, sous la coordination de l’UDM (Union pour le développement de Maci), j’animerais deux thématiques à l’intention des jeunes sur ‘’ comment développer la confiance en soi et comment tenir de très bonnes résolutions en fin d’année et parvenir à les réaliser’’ a-t-il lancé avant de conclure sur ce qu’il envisage faire en 2022 et au-delà.

‘’En 2022, nous prévoyons une journée de réflexion pour faire le diagnostic sur le fonctionnement des associations de Maci en particulier et celles de Pita en général. Nous comptons concrétiser aussi en 2022 la création d’un réseau qui va regrouper l’ensemble des associations de Pita. L’apothéose, c’est le souhait de pouvoir organiser l’ACADEMIE de Pita (ACAPI). Pour la réalisation donc de ces projets nous comptons sur l’implication de tous les acteurs au développement résidents et ressortissants de notre belle préfecture Pita’’ a souligné Thierno Souleymane Sadio Diallo.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13