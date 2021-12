Audit de la gestion d'Alpha Condé : la prochaine cible de la junte…

CONAKRY-Déterminé à passer au peigne-fin la gestion du régime déchu, le Gouvernement de transition dirigé par Mohamed Béavogui vient d’identifier une nouvelle cible. Il s’agit de la Société de Gestion et d’Exploitation de l’Aéroport de Conakry (SOGEAC) qui sera bientôt auditée. Des instructions ont été données dans ce sens au ministère des Transports et des infrastructures.

En plus d’assurer l’audit technique et financier de l’assistance technique et la SOGEAC, il a été demandé au ministère dirigé par Yaya Sow de renouveler la convention de concession de 1987 de la SOGEAC pour un an à compter du 1er janvier 2022, le temps de disposer des résultats de l’audit financier et de relancer la SOGEAC dans les meilleures conditions et de réduire les montants de prestation d’assistance technique du Groupe ADP (Aéroports de Paris). Aussi de renouveler les organes de Direction et de gestion de la SOGEAC.

Déguerpissements…

Selon nos informations, le Gouvernement a aussi recommandé au département des transports de prendre des dispositions fortes et urgentes pour déguerpir sans délai les occupants illégaux en vue de libérer les emprises pour la continuation des travaux de la clôture périmétrique de l’aéroport et également de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en vue de la Certification OACI de l’aéroport international de Conakry.

A suivre…

