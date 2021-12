Malaise au sommet de l’Etat : Vers le clash entre Doumbouya et Béavogui?

CONAKRY-Nommé Premier ministre le 06 octobre dernier, Mohamed Béavogui risque de ne pas conduire la baraque du Gouvernement de transition jusqu’à bon port. Et pour cause : Un faisceau d’indices montre des signes apparents de crispations et de malentendus au sommet de l’Etat, alors que la pression de la communauté internationale et de la classe politique s’accentue sur la junte. Explications.

Le pensionnaire de la Primature, technocrate de 68 ans qui a fait carrière dans les institutions internationales ne marche plus sur la même longueur d’onde avec la junte militaire au Pouvoir sur pas mal de sujets. L’ancien sous-secrétaire général des Nations-Unies semble être mis à l’écart par la junte sur certains points liés à la conduite de la transition.

Brouille avec la CEDEAO

Après avoir mené une offensive diplomatique la semaine dernière dans la sous-région à la veille du sommet de la CEDEAO, Mohamed Béavogui a été désavoué sans ménagement par la junte. Pourtant, le chef du Gouvernement et son ministre des affaires étrangères lors de leur tournée sous-régionale étaient porteurs d’un message du colonel Doumbouya. Forts de la confiance qu’ils ont du chef de la transition, ils ont assuré aux dirigeants de la CEDEAO que le CNT (Conseil national de transition), organe législatif de la transition allait être mis en place avant fin décembre. Une promesse qui avait contribué, apprend-on, à adoucir la position de l’organisation sous-régionale qui s’est abstenue de prendre nouvelles sanctions contre les autorités de la transition.

Patatras, de retour à Conakry, cette prouesse diplomatique a été noyée par un communiqué laconique que s’était fendu le CNRD, dans lequel il a précisé n’avoir pris aucun engagement par rapport au délai de la mise en place du CNT. Cette sortie rocambolesque de la junte a davantage amplifié le doute sur ses véritables intentions. D’autant plus que, cent jours après le putsch, les guinéens sont toujours dans l’attente de la mise en place du CNT, de la publication du chronogramme, de la feuille de route et du délai de la transition. Sur ces sujets cruciaux, le CNRD reste silencieux.

Sékou Touré, la polémique

Alors que l’incident lié au « désaveu » du Premier ministre sur sa mission à Abuja peine à s’estomper, voilà une autre décision clivante de Mamadi Doumbouya qui vient de tomber comme un cheveu dans la soupe. La réhabilitation d’Ahmed Sékou Touré auquel il a été attribué le nom de l’aéroport international Conakry-Gbessia. Le chef du Gouvernement a appris cette décision controversée avec amertume, a-t-on appris dans son entourage. Maints observateurs craignent aujourd’hui que la récente décision du chef de la junte ne sape la réconciliation, un des objectifs phares de la transition ou pire qu’elle ne soit à l’origine du clash avec son premier ministre. Ce qui porterait un coup dur à la sérénité dont a besoin la transition en cours.

Nul besoin de rappeler le caractère polémiste que suscite Sékou Touré, « héros et tyran » à la fois pour reprendre le titre du livre d’Ibrahima Baba Kaké. Nul aussi besoin de rappeler que d’une manière ou d’une autre que Mohamed Béavogui a été victime du régime de Sékou Touré. Comme la plupart des cadres de l’époque, il avait d’ailleurs fui le régime « tyrannique » du père de l’indépendance pour prendre la route de l’exil. Mieux, son oncle maternelle feu Diallo Telli ancien secrétaire général de l’OUA (organisation de l’unité africaine) devenue UA (Union africaine) avait péri dans les geôles du Camp Boiro.

Si la junte ne rectifie pas le tir, un « départ » prématuré de Mohamed Béavogui n’est pas exclure. Car ce dernier, bien que connu pour son « clame », n’entend pas être relégué dans le rôle d’un simple « faire valoir ».

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112